Els Trons de l’Onyar, la colla txiqui dels Diables de l’Onyar, van fer diferents entremaliadures pel Barri Vell de Girona en la celebració del Correfoc Infantil, que va tenir lloc ahir al vespre. Entre foc, flama i joc els petits diables, d’entre vuit i setze anys, va fer gaudir del públic que es va concentrar en els diferents espais on va tenir lloc l’espectacle.

En total, van ser 120 persones que van participar en el correfoc. La majoria, els infants cremant, de la colla txiqui local dels Trons de l’Onyar, però també els Pere Botero de Salt i les Gàrgoles del foc de Banyoles. Aquests, van estar acompanyats dels membres de la banda, que va posar la música a l’acte.

L’any passat, l’acte va tenir una molt bona acollida i, pràcticament, els petits diables no van poder passar pel pont de Sant Feliu, en un recorregut que acabava a la Copa. Per això, aquest any s’ha optat per passar per uns carrers més amples i el correfoc va sortir de la plaça de Sant Domènec va passar pel carrer del Portal Nou i la pujada de la Mercè per acabar a la plaça de Jacint Verdaguer i Santaló.