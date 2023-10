La Catosfera, el punt de trobada de la Internet catalana, ha compost aquest divendres a la tarda una cançó amb el suport de la intel·ligència artificial (IA). Des de l'Espai Caixa de Poeta Marquina de Girona, el CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, i el cantautor Mazoni han acabat interpretant 'Xuixos còsmics de Girona', una peça musical amb acords i lletra sortits de la interacció amb el públic i el xat GPT. Pel director de la Catosfera, Joan Camp, aquest ha estat "un dels tallers més interessants dels últims anys" en una jornada dedicada a la IA. La 15a edició de la Catsofera va començar dijous i s'allargaran fins al 21 d'octubre i culminaran amb la segona Futur Fest, que reuneix creadors de contingut en català a Platea.

La jornada de la Catosfera d'aquest divendres ha girat entorn de la IA. Durant el matí, s'ha fet un taller dinamitzat per Plataforma per la Llengua i Evil Love focalitzat en els videojocs i la creació de la imatge gràfica de SAGA per estudiants.

Després de l'emissió en directe de la nova temporada del Popap, Mariola Dinarès ha gravat un podcast específic de la Catosfera, amb entrevistes a Ramon López de Mántaras, Albert Cuesta i Beatriz Guzmán. I, abans de crear la cançó, s'ha fet la inauguració oficial de les jornades a càrrec del seu director, Joan Camp; el diputat de Noves Tecnologies, Joan Plana; la secretaria de polítiques generals, Gina Tost i la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis.

Pop còsmic

Per elaborar la cançó amb l'ajuda de la IA, el CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, i el cantautor bisbalenc Jaume Pla (més conegut pel pseudònim musical com a Mazon) han anat interactuant amb el xat GPT per crear una cançó d'un nou estil musical que han anomenat conjuntament "pop còsmic".

Amb la IA i les seves afinacions, s'ha creat des de zero la lletra de la peça musical, però també els acords i la melodia i s'ha anat afinant per donar forma al resultat final. "El que hem fet és un exercici de cocreació entre un músic i la intel·ligència artificial, en què el músic no té tota la informació ni sap ben bé on vol arribar ni la IA té totes les respostes", ha explicat Ganyet, que ha afegit que han volgut "desmitificar que la IA ho sap tot perquè sempre hi ha d'haver algú darrere que li proposi i que valori el que respon". Un dels avantatges, això sí i com ha explicat Mazoni és que "es pot anar més de pressa a compondre".

Un cop s'ha compost la primera part de la cançó i s'ha pogut interpretar en directe amb l'ajuda d'un sintetitzador i la guitarra de Mazoni, el públic ha començat a proposar incloure tòpics com "Girona" o "xuixos còsmics" en un format que el director de la Catosfera, Joan Camp, ha descrit com "un dels tallers més interessants que hem fet els últims anys". El xat GTP ha decidit titular el tema 'Xuixos còsmics de Girona', una elecció que ha arrencat la rialla del públic, i ha proposat diverses portades per la cançó.

A partir de les vuit del vespre, i un cop ja s'ha tingut la peça musical elaborada, els dos artífexs han iniciat un debat sobre els drets d'autor amb la directora general de Societat Digital, Liliana Arroyo. La programació de divendres acabarà amb un sopar off amb Tatxo Benet, periodista i propietari de Mediapro.

Els actes d'aquest cicle de debats, tallers i xerrades sobre comunicació digital i novetats tecnològiques continuaran dissabte amb la Hacktoberfest, organitzada per l'associació tecnològica Geeks.CAT amb l'objectiu de motivar tothom qui vulgui involucrar-se en projectes de codi obert. I acabaran a partir de les sis de la tarda a la sala Platea de Girona, on es farà la segona edició de la Futur Fest. Es tracta d'una celebració amb creadors de contingut catalans que promouen la llengua a través de les xarxes socials.