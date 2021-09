El Girona va tastar per primera vegada aquesta temporada el gust de la derrota dissabte passat a Ponferrada. Un mal començament i un regal tot just després de fer el gol de l’empat van condemnar els de Míchel a tornar amb les mans buides del Toralín. Dues errades que el tècnic confia que no es tornin a repetir i que espera que hagin servit per esperonar un equip que «té ganes de reivindicar-se». La visita de l’Sporting es presenta com un examen de màxima exigència per a un Girona jove i molt verd encara que rep un equip que el curs passat va fregar el play-off i que enguany s’ha reforçat bé per tornar-ho a intentar. A Montilivi, de moment, eldiscurs és el d’arribar als 52 punts primer i després ja es veurà. Haver tancat el mercat deixant escapar Gerard Gumbau i sense fitxar cap altre davanter centre més és un risc amb què Míchel haurà de conviure. També el de tenir només un lateral dret pur, Calavera, i de patir quan el titular, Arnau Martínez, és baixa com avui, convocat amb la selecció sub19. Sigui com sigui, tant si es vol arribar als 52 punts o aspirar a quelcom més, el camí és el mateix: sumar de tres en tres. I més a Montilivi, on en l’últim partit contra el Las Palmas ja van voler dos punts.

Després d’empatar contra el Las Palmas (0-0) i de perdre a Ponferrada (2-1), una altra ensopegada multiplicaria els dubtes d’un equip que, en aquestes primeres jornades, està cercant una identitat. Míchel mira de dotar els seus de la capacitat per combinar i fer mal a través de la pilota però alhora de ser agressius i guanyar duels. Tenir Stuani al camp és sempre una garantia. L’uruguaià va començar el curs amb molt bon peu contra l’Amorebieta però davant el Las Palmas i el Ponferradina va perdonar bones, i clares, ocasions. Que l’uruguaià serà la referència atacant de l’equip ningú en té cap dubte. La incògnita és saber qui l’acompanyarà per les bandes i si el tècnic es decantarà pel 4-3-3 o pel 4-2-3-1. La posició de Samu Sáiz balla si juga en un sistema o a l’altra. El madrileny es va mostrar mlt més incisiu a Ponferrada, rere Stuani que contra el Las Palmas, partint des d’una banda. Sigui com sigui, sembla clar que Samu Sáiz també serà a l’onze. També Baena pot tenir un lloc garantit a l’onze. Entre Sarmiento, Ureña i Gabri es juguen l’altra posició d’atac, com a extrem més natural. La resta de l’equip es perfila el mateix de dissabte, amb l’entrada de Calavera per Arnau al lateral dret. Jairo està plenament recuperat del problema al braç que va patir a Ponferrada i hauria de ser titular. Míchel també pot comptar avui amb Pol Lozano que, d’entrada, començarà a la banqueta.

Mentrestant l’Sporting arriba afectat triplement pel Virus FIFA. Els asturians no poden comptar amb seu referent ofensiu, Djurdjevic, convocat amb Bòsnia, ni amb l’extrem Puma Rodríguez, amb Panamà, ni tampoc amb el lateral Guille Rosas, amb Espanya sub21. Per contra, David Gallego, recupera Berto i Pablo García i cita també el jove del filial César García. El porter Pichu Cuéllar entra per primera vegada aquest curs a la convocatòria.