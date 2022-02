El juvenil A del Girona va guanyar dissabte passat el Nàstic (1-0) amb una victòria que va anar més enllà dels tres punts. La celebració va ser de les més emotives per als d’Àlex Marsal, en especial per al davanter Arnau Farnós. I és que el de Riudoms va tornar a gaudir del futbol en competició oficial després de superar una llarga recuperació, de prop de sis mesos, arran de l’accident de trànsit que va patir a finals d’agost quan es dirigia amb més companys a un partit amistós del filial amb el Badalona a Riudarenes. «Tots estem molt contents per ell. És una alenada d’aire fresc després del lamentable succés i el millor que ens pot passar perquè va tornant a la normalitat. És un nano molt maco i especial, ens fa feliços veure’l gaudir de nou al damunt del terreny de joc», celebra el director de l’Acadèmia, Albert Siria. Farnós va acabar el partit «fos», però perquè va buidar-se sobre la gespa sense tenir el mateix ritme que la resta de l’equip. «Pel temps que portava d’inactivitat, vam veure’l competir molt bé, solt i de menys a més. Va deixar anar el seu futbol. Esperem que ens doni moltes alegries», comenta Siria.

El tarragoní, de 19 anys, feia setmanes que s’havia reincorporat als entrenaments «amb regularitat» en rebre l’alta mèdica, encara que l’esportiva per competir no la va tenir fins fa uns dies quan la maxil·lofacial va donar-li el vist i plau. Com a conseqüència de l’accident de trànsit pel xoc de la furgoneta del Girona B amb un camió i un tot terreny, Farnós va patir contusions arreu del cos que van causar-li problemes digestius i múltiples fractures a la mandíbula, les quals han suposat un lent procés de recuperació amb diverses cirurgies. Gairebé sis mesos després, va poder passar pàgina tornant a sentir-se futbolista. «Té marge de creixement i recorregut per arribar a ser professional. És un jugador que s’ha anat reconvertint perquè té una intel·ligència tàctica molt alta. Es pot adaptar bé a la posició de davanter per jugar amb dos puntes o per darrere del punta. Interpreta molt bé els espais, té capacitat tècnica de sobres i cama per rebre a l’interior i superar els rivals, sent vertical. Des de la segona línia també té arribada i definició de gol. És molt valuós», afirma Siria.

El Girona va captar Farnós fa dues temporades procedent del Celta i abans havia passat per les categories inferiors del Barça, on, a part de destacar com a golejador, va coincidir amb Arnau Martínez: «Hem aconseguit tenir a l’estructura una generació molt bona, la del 2003. Tots dos van jugar junts al Barça i ara els tenim aquí. Esperem que Farnós segueixi el mateix camí de progressió d’Arnau Martínez. Aquesta és la nostra feina i l’únic objectiu que tenim: construir futbolistes perquè arribin al primer equip amb rendiment esportiu o econòmic en un futur. La prioritat és formar talent perquè avanci cap al futbol professional».

L’accident va representar una frenada en sec a la seva carrera, però tant Farnós com els treballadors de la base s’esforcen perquè el davanter recuperi el seu millor nivell i exploti futbolísticament a Girona. «És juvenil, però va fer tota la pretemporada al filial amb un rendiment òptim. És un jugador que hauria d’estar en dinàmica de filial absolutament, tot i que dissabte vam optar perquè tingués minutatge amb el juvenil i agafi ritme. Mirem pel bé de l’Arnau. Ara ha de tenir minuts de competició i el farem jugar on creiem que sigui millor agafar-los, independentment que l’equip sigui el juvenil o el filial», diu Siria. De fet, des que va rebre l’alta mèdica, Farnós s’entrena a les ordres d’Axel Vizuete. Farnós té contracte fins al juny de 2022 amb opció per a dos anys més. «Per nosaltres, l’Arnau és un jugador important i té continuïtat al Girona independentment de l’accident. Tant ell com el seu entorn ho han sabut sempre. Volem que progressi i tingui recorregut al futbol professional», apunta Siria. Pablo Calvete, un altre dels accidentats aquell fatídic dia, ja fa dos mesos que competeix també amb el juvenil.