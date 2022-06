L’«espineta» de voler jugar amb el Girona a Primera

El Girona ha de guanyar sí o sí aquest diumenge a l’Heliodoro per acompanyar l’Almeria i el Valladolid a Primera Divisió. Els de Míchel Sánchez ho tenen clar i afronten en partit de tornada com el que és: «una final». A diferència del Tenerife, l’empat no els serveix i, per tant, saben que hauran d’anar a per la victòria des de l’inici amb tots els riscos que això comporta. Al vestidor hi confien i estan convençuts que amb el seu «futbol» poden aconseguir l’anhelat ascens. Així ho han manifestat avui en el Media Day els jugadors Santi Bueno i Aleix Garcia.

«Estem preparant el partit de la millor manera i amb la màxima motivació. En tenim prou amb un gol per pujar. Crec que cap dels dos equips regalarà res i l’ascens es decidirà pels detalls», ha dit Bueno. El migcampista d’Ulldecona va seguir la mateixa línia, insistint en la il·lusió que hi ha davant d’una fita com aquesta. «De moment no hi ha papallones. Ara tenim una barbacoa (l’equip ha dinat plegat per fer comunió) i volem gaudir de l’eliminatòria. Lluitarem per treure la victòria. Està clar que hi haurà moments en què el Tenerife atacarà, però hem superat moltes proves al llarg de la temporada i és un mèrit ser aquí. Hem de rematar-ho», ha comentat Aleix Garcia.

Ambdós coincideixen que el partit serà «diferent» respecte l’anada a Montilivi (0-0). «Jugar davant la seva afició farà que el Tenerife ens pressioni. Sabem que tenen jugadors bons i joc directe, però hem d’intentar dur a terme el mateix pla que a Girona per frenar-los com vam fer. Vam fer un partit espectacular, tot i que no vam tenir encert. Diumenge hem d’intentar que la primera ocasió que tinguem vagi dins», assegura Aleix Garcia. Mentre que el central uruguaià considera que «sortirem a guanyar com a tots i encara més perquè és l’única opció que tenim»: «Signem començar marcant com a Ipurua. Com és aviat arribi el gol, millor».

«El míster ens ha inculcat una idea des del primer dia i no la canviarem. El gol es troba tenint ocasions. Hem de ser un equip ofensiu i anar a pel partit. També hi jugarà el factor sort, tot i que crec que estarà amb nosaltres», ha afegit Aleix Garcia. L’ebrenc ha manifestat que «firmo la pròrroga si guanyem, si no m’agradaria guanyar durant els 90 minuts perquè estem en reserva encara que si finalment s’ha d’arribar al 120 segur que les cames estaran fresques».

Enguany la final del play-off serà a fora. L’Heliodoro estarà ple de gom a gom amb més de 22.000 especadors, entre els quals segur que hi haurà 250 aficionats gironins. «Vindrà gent a donar-nos suport, però sabem que tindrem la ciutat sencera al darrere. Tothom estarà pendent. La família, els amics..., fins i tot a Uruguai. Aquesta serà la força extra de l’equip», ha assegurat Bueno. Per a Aleix Garcia, «a tot jugador li agrada jugar davant tanta gent»: «Som capaços de guanyar a qualsevol camp com vam demostrar a Eibar. L’equip està compromès. Tinc una espineta clavada des que vaig marxar de Girona l’any del descens i tant de bo me la pugui treure».