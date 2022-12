Javier Alberola Rojas serà l’àrbitre encarregat de xiular el partit de demà entre el Cacereño i el Girona corresponent a la segona ronda de la Copa del Rei. Una designació que no hauria de ser extraodinària però que aquesta vegada sí que porta cua perquè el manxec ve de passar-se els últims mesos allunyat dels terrenys de joc per culpa d’una malaltia que l’ha obligat a passar per la sala d’operacions. Durant l’última pretemporada no va poder superar les habituals proves físiques perquè tenia dues venes obstruïdes, el que li va produir un trombe, un coàgul de sang, a l’alçada de la clavícula i del coll. Va haver de ser ingressat d’urgència. «Em van portar una cadira de rodes i em van dir que m’havia de quedar allà perquè m’operarien». Així iniciava el col·legiat, només uns dies enrere, el relat del que li ha passat darrerament. «No em trobava bé», recordava. I afegia: «Quan veus la mort tant a prop te n’adones que només tens una vida per viure i que has d’aprofitar cada moment, perquè no saps quan tot pot canviar de cop i volta. Ha sigut un gran ensurt».

Després de l’operació va iniciar un procés de recuperació que l’ha dut a deixar enrere tots els problemes físics. Ha pogut superar les proves mèdiques i ha rebut el vist-i-plau per arbitrar de nou. Ho tornarà a fer a partir de demà, en el que serà el dotzè partit que li xiula al Girona. L’any passat, tots dos ja es van trobar en una eliminatòria de Copa. Va ser a Montilivi, en la victòria (1-0) contra l’Osasuna. El balanç, comptant tots els precedents, és de sis victòries gironines, un empat i quatre derrotes.