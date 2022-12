Míchel: «Hem fet el millor i el pitjor»

l’empat contra el rayo, en imatges. El Girona i els madrilenys van empatar en un gran partit de futbol. 1 Montilivi va aplegar 11.451 espectadors, la segona millor entrada de la temporada. F

2 Oriol Romeu va veure targeta groga per aquesta falta a l’ex del Girona Florian Lejeune F

3 Els jugadors el Rayo celebren el primer gol de Camello només començar el partit.

Tot i no sumar els tres punts, Míchel Sánchez va acabar d’allò més satisfet del partit dels seus homes ahir. Evidentment que quan no es guanya sempre queda un xic de regust amarg de boca, sobretot si es genera i s’arriba prou a l’àrea contrària, per fer-ho. Aquest, trepitjar tanta àrea i no ser determinant és un dels aspectes, juntament amb els errors «gruixuts» de què es va plànyer Míchel al final del partit. «Hem fet el millor i el pitjor», deia el tècnic en referència al joc de l’equip i a les errades que van originar els dos gols del Rayo Vallecano. «Pel que fa a ritme de joc i mentalitat, hem estat espectaculars, capaços d’aixecar-nos després dels seus dos gols». Per aquest motiu, a difrència d’Iraola, Míchel trobava que el Girona, «per punts» havia merescut segurament una mica «més». Ara bé, en futbol «el que compta són els gols i he empatat», es resignava.

Míchel va subratllar el gran desplegament de l’equip a partir dels vint minuts, un cop va sobreposar-se a l’empanada generada pel 0-1. «Hem quedat groggy. Després, hem vist que proposant sotmetíem el Rayo i l’enfonsàvem a la seva àrea força cops. Hem creat molts atacs i arribades però ens ha mancat generar ocasions de gol clares». Pel que fa a les errades de Miguel Gutiérrez i Arnau Martínez en els gols rivals, Míchel va treure-hi ferro. «Si els nostres defenses toquen 80 pilotes, pot passar. Hem tingut la personalitat per capgirar-ho amb la mateixa filosofia. Al final cal posar-ho a la balança i veure si ens dóna més o ens treu i jo ho tinc clar», deia. En aquest sentit, Míchel va revelar que l’errada havia tret Miguel Gutiérrez del partit durant el primer quart d’hora «fins que s’ha centrat en el joc, que és el que li dèiem que fes».

El madrileny era del parer que els dos penals xiulats ho eren, al contrari que Iraola. «Iván Martín em diu que el trepitja i en el segon, l’àrbitre considera que la mà tapa un espai de la trajectòria de la pilota cap a porteria», deia Míchel que afegia que es tractava «d’interpretació», com en el cas el fora de joc de la darrera jugada que va acabar amb gol anul·lat a Stuani. En aquest sentit, el tècnic va revelar que, sense l’uruguaià a camp, Taty Castellanos i Riquelme són els encarregats de xutar els penals. L’argentí va fer el primer, però en el segon, sense Riquelme ni Stuani al camp, Samu Saiz va demanar la pilota a Castellanos i el va llançar. «Taty l’havia de xutar i Samu l’hi ha pres. Ha dit que tenia confiança, l’hi ha cedit, i bé. Ara, l’encarregat de xutar els dos penals era Taty», explicava Míchel sense voler-hi donar més importància.