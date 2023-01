Els problemes del Girona al lateral dret no només seran per diumenge contra el València, en què Arnau Martínez està sancionat sinó perquè Míchel Sánchez es queda sense el recanvi natural del maresmenc, Yan Couto. El brasiler no va poder acabar el partit de dissabte passat contra el Barça (0-1) arran d’una trompada amb Pedri que li va provocar una regirada al turmell. Les proves mèdiques han determinat que pateix un esquinç de grau tres al turmell esquerre i que haurà d’estar-se entre sis i vuit setmanes de baixa. Tot plegat deixa el Girona sense Couto durant pràcticament dos mesos i Míchel sense un home que podia actuar tant de lateral com d’extrem. El club, tot i la gravetat de la lesió de Couto, no farà més moviment avui durant el darrer dia de mercat d’hivern i confiarà en els efectius que hi ha a la casa i que poden adaptar-se tant a l’extrem com al lateral, com poden ser Valery Fernández i, segons va dir Míchel dissabte, també Joel Roca. Tampoc hi va haver cap novetat al mig del camp, on l’adéu de Terrats ha deixat Romeu i Aleix Garcia com únics pivots purs.

El mercat d’hivern 2022-23 s'ha clos, doncs, amb sis moviments a Montilivi, dos d’entrada i quatre de sortida. El més destacat sens dubte, ha estat el fitxatge de Viktor Tsygankov, de 25 anys, procedent del Dinamo de Kiev. L’extrem ucraïnès per qui el Girona ha pagat ha estat una incorporació d’impacte arran del seu catxet internacional i el reguitzell d’equips importants que li anaven al darrere. De moment l’ucraïnès encara no ha debutat, però sí que ha estat a la banqueta en els dos darrers partits. Míchel va assegurara fa quinze dies quan es va fitxar que en tenia per, precisament, dues setmanes, per posar-se a punt físicament. Caldrà veure si per diumenge contra el València, el tècnic hi compta i el fa debutar.

L’altra cara nova d’aquest gener és Alexander Callens. El club cercava un central d’un perfil més ràpid que els que ja tenia i el peruà ha estat l’escollit. De 30 anys, amb passat al filial de la Reial Societat i al Numància, Callens ha arribat lliure de contracte del New York City i ha signat fins al 2024. Dissabte passat contra el Barça ja va ser a la banqueta.

Per què Tsygankov i Callens poguessin ser inscrits, el Girona ha hagut de donar baixes. Al final, han estat més de les esperades perquè les de Samu Saiz i Manu Vallejo entraven a totes les travesses. El madrileny ha posat punt final a tres i mig de gironí per anar-sen a Turquia a jugar amb el Sivasspor, mentre que el davanter andalús ha estat cedit a l’Oviedo, de Segona. A partir d’aquí, el Girona no va saber dir que no a la petició de Ramon Terrats de sortir cedit al Vila-real B a la recerca de més minuts. El barceloní acumula ja 180 miuts en dues jornades amb el filial groguet. Per últim, Óscar Ureña també es foguejarà a la categoria de plata amb el Cartagena.