Les baixes tornen a ser el pa de cada dia al Girona. Després de ser amonestat amb la cinquena targeta groga al minut 56, Miguel serà baixa per enfrontar-se divendres vinent a l’Almeria a Montilivi. Tenint en compte que a Valery encara li faltarà una setmana per recuperar-se de la lesió que pateix, Javi Hernández té tots els números d’ocupar el buit que deixa el lateral madrileny a la banda esquerra.

Miguel només s’ha perdut un partit de lliga fins ara, davant l’Elx (1-2) perquè estava lesionat, sent titular en 18 de les 21 jornades que s’han disputat. En total, acumula més de 1.500 minuts. Al Martínez Valero, Javi Hernández va ser titular i, precisament, el defensa cedit pel Leganés no juga des d’aleshores ja que va lesionar-se durant l’stage a Estepona quan millor estava. Per tant, si res no es torça, reapareixerà contra l’Almeria.

Déjà vu a la banda dreta

Fa poc, Míchel ja va trobar-se amb un «problema» com aquest. Va ser en l’anterior partit contra el València (1-0) en què la baixa per sanció d’Arnau va deixar un buit important a la banda dreta que, en aquella ocasió, va ocupar Valery.

Tenint en compte que Stuani s'ha perdut el partit davant el Cadis per complir el cicle de targetes i que Miguel ha vist la cinquena, el Girona no té, de moment, més jugadors advertits de sanció a la plantilla. Bernardo i Juanpe són els que més s’hi apropen amb tres grogues.