Titular en els dos darrers partits abans de l’aturada pel Mundial a Elx (1-2) i Quintanar del Rey (1-2), Míchel va explicar en la represa dels entrenaments al desembre que Javi Hernández havia tornat fet un brau. No obstant això, una lesió muscular en l’amistós a porta tancada a Montilivi contra l’Osasuna va deixar-lo fora de combat en el pitjor moment, ben bé abans de tornar a la competició. El jugador cedit pel Leganés es va perdre una bona colla de partits al gener, però ara ja fa unes quantes jornades que entra a la convocatòria i demà passat tot fa pensar que tornarà a l’onze titular. La baixa per sanció de Miguel Gutiérrez deixa un buit al lateral esquerre que serà ocupat per ell. Javi Hernández, doncs, disputarà els seus primers minuts del 2023 amb l’objectiu de signar un bon paper i demostrar a Míchel que pot competir per la titularitat.

Javi Hernández: «Ha sigut difícil, però ja soc aquí» Fins ara Javi Hernández ha disputat onze partits entre Lliga i Copa, només cinc dels quals sortint d’entrada. Propietat al 50% del Leganés i del Reial Madrid, Javi Hernández va arribar a l’estiu cedit a Montilivi després d’unes negociacions que van trigar a desencallar-se. A l’ombra de Miguel Gutiérrez, Javi Hernández confia que les lesions el respectin en aquesta segona volta i poder demostrar que pot tenir més protagonisme del que ha gaudit fins ara.