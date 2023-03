Aday Benítez es va retirar el juny del 2021 després de quedar-se a les portes de Primera en el play-off contra el Rayo. El vallesà, capità i amb 200 partits de blanc-i-vermell, ha explicat aquest migdia al programa el Bar de la Cadena Ser que van intentar comprar-lo quan jugava al Girona. "A mi m'han ofert 50.000 euros per perdre. Mai vaig acceptar. Era absurd fer-ho perquè aquell any pujàvem a Primera. Ens quedava un partit de Lliga. No embrutiria tota la temporada per un partit de Lliga. M'ho van oferir, sí i no un cop", ha revelat Aday. L'ex del Girona ha estat preguntat sobre el procediment d'aquests casos. "El club contacta un jugador, que fa d'enllaç a les seves persones de confiança del vestidor. Només n'han d'agafar tres però cal que hi siguin. Comprant un porter, un central i un davanter, ho tenen més que fet, però evidentment no es poden comprar només tres jugadors ", ha detallat.

Aday ha explicat que altres experiències en altres partits, però que no pot "corroborar-ho". En aquest cas, ha parlat de la seva etapa al Tenerife (2013-14) en un partit al Molinón contra l'Sporting de Gijón. "No hi era i no ho puc corroborar. No nosaltres no teníem opcions de fer el play-off, i ens enfrontàvem a l'Sporting, que sí. En principi, havíem de jugar els que havíem tingut menys minuts durant la temporada i al final van acabar fent-ho els habituals. Vam perdre amb dos gols que...No hi era i no ho puc corroborar. No hi havia res en joc i ens havien dit que jugaríem, però l'últim dia va canviar l'alineació", ha detallat.