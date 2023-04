La imatge a les graderies: la taca d'un derbi carregat de tensió

No hi ha hagut manera de signar la pau, entre els aficionats del Girona i l’Espanyol. La rivalitat entre els dos clubs, que creix a mesura que els gironins li treuen protagonisme als blanc-i-blaus, ha viscut avui un capítol fosc i trist. Perquè a Montilivi s'han perdut les formes. I sort que ningú ha pres mal.

Hi ha diversos factors que expliquen la tensió que s'ha viscut a les graderies. El primer, i més important, és la mala gestió del Girona a l’hora de permetre la compra d’entrades de l’afició de l’Espanyol a qualsevol zona del camp. Sabent de la càrrega que està adquirint aquest partit, no hauria costat gens fer-ho d’una altra manera. Perquè prohibir la presència d’aficionats d’un club a un estadi tampoc no és la solució. Però es podria haver condicionat la part afectada, el Gol Nord, ben a tocar de la zona visitant, per tenir a tota l’afició blanc-i-blava controlada i no escampada entre famílies blanc-i-vermelles que es s'han sentit insultades a casa seva.

Tensión en Montilivi.



Aficiones enfrentadas tras el 2º gol del Girona. #DeportePlus pic.twitter.com/HA8J3KNUYs — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 1 de abril de 2023

Sobre la marxa, s'ha vist personal de seguretat i Mossos d’Esquadra reubicant a persones cap a un lloc i altre, desbordats per la falta d’empatia que han demostrat les dues aficions. Ha semblat, a estones, que la guerra únicament havia de tenir un guanyador, com si les dues aficions no poguessin mirar un partit tranquil·lament, donant suport als seus respectius colors. Doncs no, no es podia. I hem perdut tots.

Els insults amb els quals algun grup reduït d’aficionats de l’Espanyol es passejava per la ciutat a primera hora del matí, han tingut continuïtat a l’estadi. Afortunadament, no tots han tingut el mateix comportament i en la prèvia del partit, ambdues aficions han compartir una arrosada a l’exterior de l’estadi. Fins que ha passat el que ha passat.

Dos detinguts

Ja des d’abans del xiulet inicial, les provocacions han sigut un constant. Primer, inofensives. A mesura que el temps ha anat passant, de major grau. La seguretat de l’estadi i els Mossos no donaven l’abast. Hi ha hagut incidents al Gol Sud, però els de gran volum han sigut al Gol Nord. Hi ha hagut abonats del Girona que s'han vist obligats a abandonar els seus seients. Hi ha hagut aficionats que han passat de la graderia supletòria a l’habitual, sense que ningú no els ho prohibís, buscant gresca. Els retrets entre uns i altres han anar¡t en augment, amb petites picabaralles incloses que han provocat que els Mossos detinguessin un aficionat de 49 anys per amenaces. Fora de l’estadi ja havien detingut a un menor per atemptar contra l’autoritat i un delicte de danys lleus. També hi ha hagut llançament d’objectes. Una imatge trista per a un derbi que hauria de ser cordial.

Els càntics de Puta Barça i Puta Barça G de l’afició de l’Espanyol no han sigut benvinguts a Montivili, que primer no ha entrat al drap i ha anat aguantant fins a treure’s tot el que acumulava de cop. Ho ha fet amb els gols del Girona i amb càntics de A Segona, A Segona. El Girona, que durant la setmana havia avisat amb un comunicat que qui tingués actitud de visitant en zona local podia ser expulsat, no ha pogut evitar la tensió ni els problemes. És la primera vegada que un partit de futbol a Montilivi adquireix aquest grau de decibels. Tant de bo, pel bé de tots, que no es repeteixi més i sigui l’última.