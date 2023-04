El Girona és el cinquè millor equip de la segona volta

Res millor per allunyar-se del descens que mirar cap amunt. El Girona, un dels conjunts cridats, per història, pressupost i potencial de plantilla, a lluitar per evitar el descens, és una de les sorpreses agradables en la temporada del seu retorn a la Primera Divisió. El que està assolint l'equip de Míchel no és fàcil. Amb la clara premissa de ser protagonista gràcies al fet de cuidar la pilota, amb independència del rival que tingui al davant, el vestidor s'ha plantat, quan falten deu jornades per acabar la Lliga, amb un marge de gairebé tres partits respecte a la zona vermella. Ara mateix té vuit punts d'avantatge quan en queden trenta en joc.

Perquè en comptes d'espantar-se quan ha patit una mala dinàmica, com la que el va col·locar en mala posició a mitjan octubre, quan tan sols havia guanyat un partit de deu possibles, el Girona ha sabut reaccionar sense tornar-se boig. Míchel no només ha demostrat que plasmar la seva idea a un equip petit i humil com el Girona és possible, Míchel també ha demostrat capacitat de resposta quan se li han plantejat problemes. Míchel no només s'ha adaptat a la filosofia d'un entorn molt específic, preocupant-se per entendre la llengua i dominar l'idioma per sentir-se un més, Míchel és un tècnic intervencionista que aporta solucions. També juguen, els entrenadors. I Míchel juga bé.

Alternatives tàctiques

Això ha convertit la seva obra en el cinquè millor equip de la segona volta. Apostant per un sistema recognoscible, amb matisos i alternatives tàctiques com l'avançament d'Arnau Martínez al mig del camp en tasques ofensives, o un canvi de porteria quan ha sigut necessari. Míchel va detectar carències, a l'inici de curs. L'arribada d'Oriol Romeu va tancar-ne unes quantes de cop; com la presència de David López a l'eix defensiu. El primer ha permès que els migcampistes més creatius, com Aleix Garcia, Iván Martín, Borja o Riquelme, puguin permetre's el luxe d'arriscar i, per tant, equivocar-se. El segon ha donat estabilitat a la línia més fràgil: només s'han deixat dues porteries a zero al llarg de tot el curs.

En la tercera temporada de l'equip a Primera, es veu clarament una evolució, producte de la riquesa tàctica. Míchel ha abandonat la idea de jugar amb dues puntes, com havia provat, però de tant en tant es treu de la mànega una doble banda. Tant pot jugar per dins, associant-se amb facilitat i generant superioritats en diverses zones del camp per la mobilitat de les seves peces, com obrir espai en l'última parcel·la d'atac, especialment des de l'arribada de Tsygankov. I recupera de pressa la pilota, una altra de les màximes, gràcies a una pressió eficient de tots els seus efectius, començant pel Taty Castellanos, que per això és titular i no ho és Stuani. No tot són gols en el quart equip més golejador del campionat i Míchel valora molt el treball sense pilota.

L'equip transmet la imatge d'un projecte més fet del qual realment ho està, pel temps que fa que està junt. Un altre èxit, aquest, perquè ha possibilitat que els rivals juguin influenciats per les alternatives que presenta. A l'Almeria, un equip de la seva Lliga, li'n van caure sis. També va guanyar a San Mamés i l'Espanyol no l'ha pogut derrotar en cap dels dos duels directes. Només el Girona ha puntuat al Bernabéu i a l'Spotify Camp Nou. No és poca cosa.

14 punts de 27 possibles

Les nou jornades del qual portem del segon període de Lliga presenten un balanç de quatre victòries, dos empats i tres derrotes. Això significa haver sumat 14 dels 27 punts possibles. Només l'Atlètic de Madrid, amb 23 punts; el Barça, amb 22, i el Celta i el Vila-real, amb 16 cadascun, ho milloren. El Girona iguala la puntuació amb el Reial Madrid, l'Athletic i el Betis.

Els quatre triomfs han arribat contra el València (1-0), l'Almeria (6-2), l'Athletic (2-3) i l'Espanyol (2-1); els dos empats, amb el Rayo Vallecano (2-2) i el Barça (0-0); i les tres derrotes, davant del Cadis (2-0), el Getafe (3-2) i l'Atlètic de Madrid (0-1).

10 partits per al final

D'aquí a deu jornades la Primera Divisió arribarà al final. Els rivals als quals s'haurà d'enfrontar el Girona són: l'Elx, el Valladolid, el Reial Madrid, el Sevilla, el Mallorca, la Reial Societat, el Vila-real, el Celta, el Betis i l'Osasuna. La permanència no està feta, esclar, però cada dia és més a prop.