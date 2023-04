Les lesions només començar el partit de Toni Villa i Aleix Garcia van condicionar el partit del Girona ahir a Valladolid. Tot i reconèixer-ho, Míchel no va voler justificar la derrota amb les dues lesions i va recordar que l’equip té fons d’armari i prou plantilla per encarar aquestes situacions. «Ens ha trastocat els plans. De totes maneres no cal posar-ho com a excusa, ja que hi ha plantilla suficient per resoldre el problema», deia Míchel empipat per la desfeta i molt amoïnat per la gravetat de la lesió de Toni Villa. El tècnic va detallar que ha precisat que tenia «mala pinta», perquè «sembla que no té estabilitat al genoll i pot ser greu» i això és el que més l’entristeix, que «es pugui perdre el que queda de temporada». Pel que fa al partit, el tècnic va reconèixer la «superioritat» del Valladolid en els primers «vint-i-cinc» minuts i ho havien «aprofitat per marcar». A la represa en canvi, el tècnic va veure el seu equip millor. «Hem tingut més arribades i hi ha hagut més paritat i més control de la pilota, però no hi ha hagut encert en zona de tres, i ha faltat el talent individual en algunes accions», va descriure.

Les àrees van decidir un partit en què el Girona no va estar gens fi en la penúltima passada i la definició. «Hem tingut diverses ocasions, sobretot en la segona meitat, però no s’ha pogut marcar, i el gol del rival ha estat mal defensat», deia Míchel que afegia que el Valladolid havia estat «superior a les àrees». La defensa de cinc que va plantejar Paulo Pezzolano no va deixar al Girona fer el seu joc habitual. «Som un equip que sempre intenta tenir la pilota. L’hem tinguda, i s’ha buscat la porteria contrària, però em preocupa com s’ha arribat a l’últim terç del camp del rival, on hem estat superats per la defensa de cinc», admetia el tècnic. «No hem estat fluids i quan no ho som, ens costa molt i patim contra qualsevol rival», afegia. Pel que fa a la situació a la classificació, Míchel va refusar que la sensació que la derrota d‘ahir i el calendari pugui obrir cap escletxa de dubte a l’equip. «Hi ha una bona plantilla, que s’entrena molt bé, i la confiança és total, per la qual cosa no ha de preocupar el calendari, sinó que la gent arribi sana a aquesta recta final de la temporada», assegurava el preparador blanc-i-vermell. Pezzolano «Té mèrit deixar el Girona sense marcar» El tècnic del Reial Valladolid, Paulo Pezzolano, va reconèixer, després de guanyar el Girona, que li agradaria «jugar d’una altra manera», però «el que importa és guanyar, i s’han sumat tres punts més». El tècnic uruguaià va vaiorar sobretot havier deixat el Girnoa a zero. «Hem sortit molt bé i hem tingut diverses ocasions d’inici, pressionant a dalt, ben posicionats, perquè sabíem que el rival també arribava amb confiança i també és molt important el zero enrere, perquè Girona és un equip golejador». Pezzolano no va voler donar per tancada la permanència del Valladolid i va albirar que l’equip encara haurà de «patir». L’exentrenador del Cruzeiro, això sí, subratllava que el Valladolid va pel bon camí per aconsegur l’objectiu.