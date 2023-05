Els ecos de la impactant victòria del Girona de dimarts passat contra el Reial Madrid (4-2) encara ressonen i trigaran molt a deixar de fer-ho. De fet, és un partit que quedarà per a la història i es recordarà per sempre més. L’equip, i sobretot Taty Castellanos, autor dels quatre gols, han estat protagonistes mediàticament durant tota la setmana arran de la gran fita. Ara bé, la Lliga no es va acabar dimarts. La competició no s’atura i el Girona torna a entrar en escena avui al Sánchez Pizjuán contra un dels equips més en forma del moment com el Sevilla. Saber si l’eufòria pel 4-2 s’ha frenat quan tocava i si Míchel ha estat capaç de tornar-los a centrar per sortir avui com animals a l’estadi andalús és la gran incògnita. El tècnic recordava ahir que la victòria havia anat d’allò més bé pel club però tocava focalitzar tots els sentits en el Sevilla perquè si no, «tocaria perdre». Convençut que no serà així, el madrileny ha intentat conscienciar els seus homes que, a banda de guanyar el Madrid, hi ha encara molts reptes engrescadors i bonics d’aquí a final de temporada. Arribar als 53 punts o quedar entre els deu primers són objectius prou llaminers per no aixecar el peu de l’accelerador. I, si els resultats arriben, molt lluny a l’horitzó hi pot haver alguna escletxa cap a Europa. De moment, toca mirar de parar els peus al Sevilla, en un partit on no hi serà Arnau Martínez, per sanció, ni Cristhian Stuani, lesionat dimecres a la cuixa. Borja García, Yangel Herrera, Aleix Garcia, Toni Villa i Ibra Kébé continuen de baixa, mentre que la bona notícia és la recuperació de David López. El jove Biel Farrés ha entrat a la convocatòria.

Minvat altra vegada per l’allau d’absències, el Girona confia saber aprofitar l’embranzida anímica d’aquesta setmana per intentar fer-ne una altra de grossa en un escenari imponent. Sense Arnau, Yan Couto té tots els números d’ocupar la banda dreta de la defensa. La resta de l’equip no hauria de variar gaire del de dimarts, i l’únic dubte és si David López entrarà directament a l’onze o bé Juanpe, el més probable, s’hi mantindrà. Oriol Romeu i Iván Martín repetiran al mig del camp, amb l’ajuda de Tsygankov a la mitja punta i Riquelme a l’esquerra. Caldrà veure si Valery ocupa l’extrem dret o bé el tècnic reordena l’equip per jugar d’una altra manera. Qui sí que hi serà i estarà molt observat serà Castellanos que assumirà tota la responsabilitat ofensiva. Aquest cop, l’argentí no tindrà recanvi perquè Stuani no ha viatjat arran d’uns problemes musculars. Per tant, Reinier o moure Riquelme o Valery són les poques alternatives de Míchel per sacsejar l’atac.

Mentrestant, el Sevilla arriba a la cita havent oblidat els problemes amb el descens i amb un aire ben diferent del de fa pocs mesos. L’arribada de José Luis Mendilibar ha canviat la cara d’un equip que és a semifinals de l’Europa League després d’eliminar el Manchester United i que comença a mirar, amb intenció, les posicions europees a la classificació. El tècnic basc té les baixes per lesió de Marcao, Nianzou i el palafrugellenc, Joan Jordán per lesió. A més a més, podria fer alguna rotació per oxigenar la plantilla perquè Jesús Navas i Marcos Acuña van acabar amb molèsties. Rafa Mir i Oliver Torres podrien ser titulars.