222 partits repartits en set temporades. Aquest és el llegat actual de Juanpe Ramírez, el central canari que va arribar a Montilivi sense fer fressa i que ha consolidat una trajectòria més que exitosa vestint els colors del Girona, amb el qual ha renovat una temporada més el seu contracte, fins al 2024. Aquest moviment, després d'assegurar-se la continuïtat de Bernardo, provoca que als despatxos de Quique Cárcel només hi hagi dues carpetes obertes pel que fa a futbolistes que acaben contracte a final de curs: el porter Juan Carlos i Borja García.

Juanpe, precisament amb Borja, són els únics jugadors que han viscut els dos ascensos a Primera. I després del mateix mitjapunta madrileny i Àlex Granell, amb 233 partits, ningú no ha representat més vegades el club en categories professionals: el canari, que va ser fitxat el 2016, ha disputat els mateixos partits que Migue, sent el tercer de la història del Girona en aquest apartat. En aquests cursos, ha marcat dotze gols. El darrer és recent: va ser al Sánchez Pizjuán, en la victòria per 0-2.

La direcció esportiva, doncs, avança feina gràcies a la tranquil·litat que dona el fet d'una permanència més que assegurada virtualment. En l'eix defensiu, el Girona disposa de cinc futbolistes amb contracte per al curs vinent: Santi Bueno, David López, Bernardo Espinosa, Juanpe Ramírez i Alex Callens.