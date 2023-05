El Girona surt aquesta tarda cap a terres basc i ho farà sense Taty Castellanos, que és baixa pel partit de demà contra la Reial Societat (14:00) per culpa d'un esquinç al turmell. El davanter argentí, l'home més en forma de l'equip i autor de set gols en els últims quatre partits que ha jugat, no ha entrat a la convocatòria que ha ofert el club aquest migdia i es quedarà a Girona a recuperar-se. Continuen de baixa Borja García, Aleix Garcia, Toni Villa, Kébé i Joel Roca, mentre que Yangel Herrera, ja recuperat, tampoc viatja perquè encara no està a punt físicament i el club no vol cap risc.

CONVOCATÒRIA | 📋 Ja tenim llista de jugadors que viatgen avui per al partit 🆚 @RealSociedad pic.twitter.com/quuT8SkW0u — Girona FC (@GironaFC) 12 de mayo de 2023