Les sensacions d’un Girona que enamora

L’eufòria s’ha desfermat a Girona. I amb raó. La ciutat sencera fa temps que vibra al costat de l’equip que dirigeix Míchel Sánchez, sentint-se orgullosa d’uns futbolistes que porten el seu nom ben amunt. Després de la magnífica victòria davant el Granada (2-4), amb una primera part de cinema d’autor, el conjunt gironí està en boca de tothom. A tot arreu se’n parlen meravelles. Al carrer, al supermercat, l’escola, la feina, els diaris, la ràdio, la televisió, Twitter... Ahir va ser el tema del dia. És admirable que un equip humil i amb poca experiència a Primera Divisió sigui capaç de trepitjar els talons als totpoderosos Reial Madrid i Barcelona -està empatat amb els blaugranes a la classificació-, després de firmar el millor inici de la història del club a la LFP amb 13 punts de 15 possibles.

Però no és casualitat. El major responsable que això sigui així té noms i cognoms: Míchel Sánchez Muñoz. El tècnic de Vallecas ha aconseguit crear un grup homogeni que segueix la seva idea de principi a fi. Es va veure a Granada i s’ha vist en tota la resta de partits que s’han disputat fins ara: Las Palmas, Sevilla, Getafe i Reial Societat. El Girona és un equip reconeixible, amb identitat i que enamora. Funciona com a equip, tot i que, com és necessari, hi ha peces que destaquen per damunt de la resta.

Savinho i Tsygankov són les grans sensacions de l’impecable inici de temporada del conjunt blanc-i-vermell. L’extrem brasiler va ser l’MVP del Granada-Girona, amb una gran incidència en el triomf davant els de Paco López. Primer va donar l’assistència a Tsygankov perquè rematés a plaer des de la frontal i enviés la pilota a l’escaire en una acció impossible per al porter Raúl Fernández que va suposar el primer gol dels de Míchel; i després va ser ell qui va aconseguir marcar en una ocasió similar en rebre una pilota d’Aleix Garcia. Abans, ja havia generat perill a l’àrea rival.

El brasiler s’ha convertit en una revelació en la seva primera experiència a LaLiga EA Sports. El jugador, de 19 anys, ja és el màxim assistent del Girona amb dues passades de gol després del regal que va fer dilluns a Tsygankov. Però, a part d’això, també marca. Savinho ha sigut titular en els cinc primers partits de Lliga que han jugat els blanc-i-vermells.

Per la seva part, Tsygankov no és cap descobriment però es guanya totes i cadascuna de les ovacions que li fan. L’extrem ucraïnès va encaixar de seguida amb l’equip des que va arribar el mercat d’hivern del curs passat i s’ha mantingut a un gran nivell. Enguany va lluir-se ben aviat donant una assistència a Dovbyk al camp de la Reial Societat i dilluns a Granada va estrenar-se com a golejador aquesta temporada.

Els jugadors més utilitzats

Savinho i Tsygankov formen part de l’onze ideal, on hi ha més jugadors que s’han guanyat el lloc i són inamovibles. Es tracta de Gazzaniga, Miguel Gutiérrez, Blind, David López i Aleix Garcia. Tots cinc ho han jugat absolutament tot fins ara i res apunta que es moguin del terreny de joc.

El porter argentí és indiscutible sota pals des que va posar-s’hi per Juan Carlos; mentre que amb la marxa de Santi Bueno al Wolverhampton, han desaparegut els dubtes que hi podia haver a l’eix de la defensa o al lateral esquerre. Miguel Gutiérrez es manté a la banda i Blind fa de central al costat de David López, que ha acceptat amb més motius el rol de líder.

D’altra banda, a Aleix Garcia se li ha presentat un nou repte aquesta temporada al mig del camp on assumeix més responsabilitats.

Tenint en compte que ara venen forces partits seguits entre, els quals hi ha la visita del Reial Madrid, Míchel pot introduir canvis pròximament.