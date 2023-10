Les alarmes es van encendre ràpidament dissabte passat després que el defensa del Reial Madrid, Nacho Fernández, barrés el pas a Portu, en l’afegit (0-3), amb una entrava duríssima i sense cap mena de sentit. El neguit era màxim perquè Portu tenia dificultats per bellugar-se i de seguida va demanar les assistències. Mentre el VAR avisava Pulido Santana i l’àrbitre canari rectificava la targeta groga per una de vermella, el davanter del Girona era evacuat en llitera cap a l’ambulància i enfilava el camí cap a un centre hospitalari amb el partit encara per acabar. Després de les proves pertinents que se li van fer durant el cap de setmana i ahir, el club va informar que pateix un «un edema ossi al mal·lèol tibial del turmell dret i un trencament de l’aponeurosi glútia esquerra». És a dir, un fort cop al turmell fruit de l’impacte del peu de Nacho i un trencament al glutis producte de l’aparatosa caiguda. Afortunadament, doncs, Portu ha passat curt veient el nivell de salvatgisme de l’entrada i el club explica que la seva evolució en marcarà la disponibilitat. Això vol dir que podria, fins i tot, no està descartat per jugar dissabte a Cadis. Tot i això, sembla complicat, i arriscat que ho pugui fer. Havent-hi l’aturada de la Lliga d’aquí a quatre dies, el més probable és que Míchel li doni descans i pugui estar disponible per rebre l’Almeria d’aquí a quinze dies.

Sí que és més greu la lesió de Viktor Tsygankov. El migcampista ucraïnès va acabar la primera part tocant-se la cuixa i fent ganyotes de mal. A la represa ja no va saltar a la gespa i va ser substituït per Valery Fernández. Al final del partit, Míchel va confirmar que feia dies que arrossegava molèsties i que s’havia lesionat. Ahir el club va detallar que pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta i que haurà d’estar quatre setmanes apartat dels terrenys de joc. La lesió impedirà Tsygankov incorporar-se la setmana que ve amb la seva selecció per disputar els dos partits de classificació per l’Eurocopa contra Macedònia del Nord i Malta. Qui sí qui hi anirà és Artem Dovbyk, que també formava part de la convocatòria del seleccionador, l’exjugador del Dinamo, Sergei Rebrov. La infermeria D’aquesta manera, Tsygankov s’afegeix a la infermeria del conjunt gironí on hi són Bernardo Espinosa, Toni Villa i els joves del planter Jastin Garcia, Ricard Artero i Joel Roca, a més a més, de Portu, és clar.