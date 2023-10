La Federació espanyola ha fet públiques avui les resolucions disciplinàries de la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Nacho ha estat sancionat amb tres partits per la terrorífica entrada a Portu en el minut 94 de partit amb el 0-3 al marcador. D'aquesta manera, el defensa del Reial Madrid es perdrà el clàssic que es disputarà el 28 d'octubre a Montjuïc per la targeta vermella que va veure dissabte passat a Montilivi. Tampoc estarà disponible contra l'Osasuna ni el Sevilla.

En el comunicat s'explica que Nacho és castigat amb "tres partits de suspensió per dur a terme joc perillós causant dany que minva les facultats de l'ofès, amb una multa accessòria al club per un import de 1.050€ i de 600€ a l'infractor". L'àrbitre Pulido Santana va fer constar a l'acta que Nacho va ser expulsat per "realitzar una entrada al contrari amb el peu en forma de planxa impactant en la seva cama amb ús de força excessiva en la disputa de la pilota. El rival va necessitar assistència mèdica al terreny de joc i no va poder continuar per lesió, sent retirat en llitera".

El club blanc va presentar al·legacions a la vermella exposant que Nacho ha tingut "una exemplar trajectòria professional pel què fa a fair play i respecte als rivals". El Comitè de Disciplina les ha desestimat.

Portu pateix edema ossi al turmell i un trencament al gluti per culpa de l'entrada de Nacho.