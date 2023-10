Ho hauria pogut fer al minut dos Herrera i també al minut cinc Tsygankov, però la pilota -per ben poc- no va entrar. Les dues grans ocasions del veneçolà i l’ucraïnès van marcar el partit de dissabte contra un Reial Madrid, que no va perdonar a la mínima que va olorar sang i va acabar imposant-se per 0-3 a Montilivi. Si bé els dos primers gols blancs van estabornir el Girona, no es pot pas dir que els de Míchel fossin inofensius. Segurament no va ser el millor en atac de l’equip, però amb una mica més de punteria -David López i Herrera també van tenir ocasions a la represa- la cosa podria haver canviat. Sigui com sigui, el marcador de Montilivi va reflectir al final del partit un 0-3 que frenava el magnífic començament de temporada del Girona. La derrota, tot just la primera de la temporada, suposa també el final d’una ratxa de quinze partits veient porteria de manera consecutiva. En aquest sentit, la darrera vegada que els gironins es van quedar a zero va ser a la jornada 30 de la temporada passada al camp del Valladolid (1-0). Des de llavors, sempre han perforat la porteria rival en els quinze partits següents (vuit del curs passat i els set primers d’enguany).

Girona-Madrid: Estabornits (0-3) «Ser protagonistes i buscar el gol a través de la pilota». Aquesta és una de les màximes de l’estil que Míchel Sánchez va instaurar d’ençà de la seva arribada l’estiu del 2022. Des de llavors, tot i un inici dubitatiu, els èxits no s’han aturat. Va pujar l’equip a Primera, el va mantenir el curs passat quedant-se a les portes de la Conference League en la darrera jornada i enguany el té situat entre els millors amb un inici fulgurant de campionat. Cada any ha anat rebent peces més bones i allò que ja s’intuïa en els primers mesos i que va fer que el director esportiu Quique Cárcel li proposés la renovació s’està desenvolupant cada vegada més. El joc de l’equip enamora tothom. Els aficionats somriuen i presumeixen i els futbolistes estan contents perquè gaudeixen jugant. Així ho confirmen els números que diuen que el Girona fins la setmana passada era l’equip més golejador (18 gols) i ara només el supera el FC Barcelona (19). A més a més, els partits, sobretot, d’aquesta temporada, són un setge continu cap a la porteria rival i és així com han arribat els recitals de Granada (2-4), Mallorca (5-3) o Vila-real (1-2). Una cursa amb massa esculls (1-0) El festival golejador s’ha destapat enguany però la temporada passada, el Girona no es va pas quedar curt. En aquest sentit, en el tram final que va disparar les opcions europees de l’equip, els de Míchel van veure porteria en cada partit des de la derrota a Valladolid (1-0) de la trentena jornada. A partir de llavors van marcar contra Madrid (4-2), Sevilla (0-2), Mallorca (2-1), Reial Societat (2-2) i Celta (1-1) i en les derrotes davant Vila-real (1-2), Betis (1-2) i Osasuna (2-1). Només en vuit partits, els gironins es van quedar sense veure porteria. En aquest sentit, el primer Girona de Míchel es va quedar a zero onze vegades en 50 partits, comptant el play-off i la Copa. Tot plegat fa que dels 98 partits que ha dirigit Míchel, només en 20 l’equip s’ha quedat sense marcar. És a dir, en un de cada cinc (20’4%).