El Sadar pot tornar a guardar una de les claus per Europa

La situació ha canviat radicalment. Tot i que això no treu que aleshores ja era extraordinària. El Girona visita aquest migdia El Sadar (14.00 hores / DAZN) amb la condició de colíder de Primera Divisió, juntament amb el Reial Madrid -ambdós sumen 28 punts de 33 possibles-, i conscient que aquesta temporada l’estadi de l’Osasuna pot tornar a guardar una de les claus per jugar a Europa el curs vinent. Si ve encara és aviat per assegurar-ho, no és gaire difícil predir que els navarresos seran un dels rivals que estaran en la lluita pels set primers llocs de la classificació quan acabi l’exercici. Sense anar més lluny, la passada campanya els de Jagoba Arrasate van guanyar la partida als blanc-i-vermells en l’últim partit de lliga amb un triomf per certificar la plaça de Conference League (2-1) que perdríen en la prèvia amb el Bruges.

Míchel, que fins ara sempre havia eludit parlar d’objectius més ambiciosos que no fossin aconseguir la permanència pura i dura el més aviat possible, va dir en la roda de premsa prèvia que l’enfrontament davant l’Osasuna «pot ser un punt d’inflexió per saber fins a on podem arribar».

De moment, els gironins estan instal·lats a dalt de tot de la taula, per davant d’equips com el Barça, la Reial Societat o l’Athletic, mentre que els rojillos se situen a l’onzè lloc després d’encaixar una derrota al Benito Villamarín (2-1) en un inici de temporada marcat per l’eliminació de la Conference League que ha provocat desajustos a la lliga. A més a més, a El Sadar tampoc els acaben de sortir les coses i tot just van aconseguir la primera victòria en l’últim partit com a locals contra el Granada (2-0).

Tot el contrari que el Girona, que ha multiplicat les bones sensacions del final de la temporada passada amb un inici històric. Només han encaixat una derrota contra el Reial Madrid (0-3) i han sumat un empat davant la Reial Societat (1-1). Tota la resta són victòries.

Serà, per tant, un duel de màxima exigència que els de Míchel afronten amb menys temps de preparació a causa de la Copa del Rei, en què dimecres van imposar-se al San Roque de Lepe amb un gol de Savinho en l’última jugada del temps afegit per evitar la pròrroga (1-2). Per la seva part, l’Osasuna està exempt de disputar les dues primeres rondes i entrarà en acció als setzens de final perquè jugaran la Supercopa d’Espanya.

Segurament, els jugadors titulars a la lliga van participar més minuts dels que s’esperaven a la Copa, per poder resoldre l’eliminatòria a temps, però això no treu que avui repeteixin a Pamplona. Després que Míchel donés descans a Èric Garcia, Blind, Aleix Garcia i Yangel Herrera, tots quatre reapareixeran per sortir d’inici davant l’Osasuna. Amb Gazzaniga a la porteria; el central cedit pel Barça i el neerlandès se situaran a l’eix de la defensa acompanyats per Yan Couto i Miguel als laterals dret i esquerre, respectivament; el migcampista d’Ulldecona, el veneçolà i Iván Martín al centre; Tsygankov i Savinho als extrems; i Dovbyk en punta d’atac.

Pablo Torre i Èric Garcia tornen a la convocatòria, després de perdre’s l’últim partit per unes molèsties a la cama. El Girona té les baixes de David López, Juan Carlos Borja García i Toni Villa.

La preparació de l’Osasuna

A diferència del Girona, que a part del partit de Copa entre setmana també ha de tenir en compte el temps invertit en desplaçaments, els rojillos han comptat amb una setmana sencera per preparar un encontre en el qual buscaran la segona victòria de la temporada al costat de la seva afició.

L’Osasuna té l’única baixa de Juan Cruz, que continua recuperant-se de la seva lesió.

Arrasate, que compleix la seva sisena temporada consecutiva al capdavant del conjunt navarrès, té, com Míchel, un onze titular molt definit. Sergio Herrera s’ha fet el lloc a la porteria, mentre que Areso ha irromput amb força al lateral dret fent valer les seves condicions tècniques i físiques; Catena i David García continuen sent fixos, així com Rubén Peña a la banda esquerra; Torró, Aimar, Moncayola i Moi no es mouen del mig del camp; i Chimy Ávila i Budimir són les referències ofensives.

El Girona es retrobarà amb Mojica, després de fitxar per l’Osasuna el passat mercat de fitxatges d’estiu procedent del Vila-real. El colombià ha disputat 7 partits de rojillo, 4 dels quals com a titular. El precedent del passat 4 de juny, quan l’Osasuna va imposar-se amb un doblet de Budimir, pot servir als de Míchel per corregir els errors quatre mesos més tard. L’ocasió s’ho val.