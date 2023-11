Patint més del compte. Però feina feta. El Girona ha hagut d’esperar fins a l’últim minut del partit per decidir l’eliminatòria contra el San Roque de Lepe (1-2). Un golàs de Savinho al 98 ha permès als de Míchel desfer l’empat al marcador, després que Mizzian hagués igualat en tres minuts la primera diana de Valery, i avançar de ronda a la Copa del Rei. El brasiler també fa màgia a la competició del KO i pot convertir en or cada pilota que toca, fins i tot en un camp impracticable com el que s'han trobat avui els gironins al Ciudad de Lepe.

Una de les principals preocupacions del Girona sobre el partit era com es trobaria el terreny de joc. Un fort temporal va malmetre l’estadi Ciudad de Lepe i el club andalús poca cosa, o res, ha pogut fer per arreglar la gespa. El camp estava impracticable. Amb el perill que això comporta en relació a les lesions.

Per primer cop a la Copa, Míchel ha apostat per un onze format únicament i exclusivament per jugadors del primer equip deixant Selvi, Almena i Antal a la banqueta. Així doncs, amb Fuidias a la porteria, Arnau, Bernardo, Juanpe i Miguel s’han situat en la línia defensiva; Kébé i Solís, en un mig del camp molt físic; i Tsygankov, Portu i Valery en la zona d’atac amb Stuani de gran referència.

Al Girona li ha costat entrar al partit, i no pas per haver-se d’enfrontar a un rival de Segona RFEF. El camp estava tou, ple de clots, amb aigua acumulada en diversos sectors i la gespa massa alta. Això ha provocat que la pilota no corres suficient com per a què els de Míchel poguessin dur a terme el seu joc. A més a més, també s’ha de tenir en compte la intensitat del San Roque per igualar la primera part. Portu ha tingut l’ocasió més clara dels blanc-i-vermells amb una rematada que ha sortit fregant el pal, després d’una centrada d’Arnau que ha rebut la pilota de Tsygankov en una bona acció per la banda dreta. L’extrem ucraïnès també ha provat desfer el marcador amb un xut, però ha relliscat en el moment d’executar el tir i ha acabat fora.

Era molt difícil trenar jugades, sobretot per la poca mobilitat que hi havia. La majoria de l’equip estava estàtic, tret d’Arnau que intentava proposar més.

A mesura que s’apropava el descans, els de Juanma Pavón han posat una marxa més i al Girona li ha tocat patir de valent. Fuidias ha estat providencial per treure una rematada de Becken fruit d’un córner. Així com Miguel per evitar el gol salvant els mobles sota pals.

Al segon temps ha entrat Savinho per Kébé, que va entrant progressivament a l’equip després de la lesió. Valery ha aconseguit el més difícil fins aleshores, obrint la llauna amb un gol a assistència d’Arnau. Era el millor que podia passar. Però ha trigat poc la celebració. El San Roque ha empatat ràpidament l’eliminatòria mitjançant el pitxitxi Mizzian aprofitant una errada defensiva de Bernardo.

El Girona s’hi havia de posar de nou. Amb la patacada que havia suposat la diana del davanter amb passat al juvenil del Reial Madrid. Per contra, els de Lepe estaven més motivats que mai per haver comprovat que són capaços de marcar a un Primera Divisió.

Míchel ha introduït més canvis, substituint Miguel per Yan Couto i, en conseqüència, canviant el dibuix. El desgastament de l’equip cada vegada era major. Per tant, calia evitar la pròrroga i els penals fos com fos. Portu i Yan Couto han tingut dues ocasions seguides, refusades per la defensa local. També Stuani, que ha enviat la pilota al pal, i Savinho, que ha rebut el rebot i ha topat amb el porter.

No n’hi havia prou. El Girona ha finalitzat el partit jugant quasi quasi amb l’onze titular de la Lliga. Dovbyk i Iván Martín entrat per Tsygankov i Portu, coincidint el davanter ucraïnès amb Stuani a dins del terreny de joc.

No obstant això, Fuidias s’ha hagut de lluir per impedir el segon del SanRoque. En aquest cas, s’ha equivocat Juanpe. Tot seguit, Valery ha tallat Jacobo que avançava tot sol cap a l’àrea blanc-i-vermella. S’ha patit, fins que Savinho, en l’últim minut del partit, ha sentenciat l’eliminatòria amb un golàs amb l’esquerra.

FITXA TÈCNICA

San Roque de Lepe: Raul, Diaby (Robles, min.84), Becken, López, Kevin Bautista, Camacho (Jacobo, min.66), Abreu (Fran López, min.46), Carlos Becken, Diego Guti (Rueda, min.84), Mizzian i Sergio Garcia.

Girona: Fuidias, Arnau, Bernardo, Juanpe, Miguel (Yan Couto, min.65), Kébé (Savinho, min.46), Solís (Solís, min.81), Tsygankov (Dovbyk, min.75), Portu (Iván Martín, min.78), Valery i Stuani.

Gols: 0-1, min.48: Valery; 1-1, min.51: Mizzian; 1-2, min.98: Savinho.

Àrbitre: Hernández Maeso. Ha amonestat Becken, Carlos Becken, Fran López (San Roque de Lepe); Selvi, Savinho (Girona).

Estadi: Ciudad de Lepe.