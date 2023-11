És el que sol passar. Quan es fan les coses bé, o molt bé com és enguany el cas del Girona, et converteixes en un aparador. El gran moment i el joc deliciós del líder de Primera omplen cada dia pàgines de diari i molts minuts de televisió, ràdio i mitjans digitals. El club creix i alhora ho fan els futbolistes blanc-i-vermells que cada cop tenen més presència a les seleccions. Sense anar més lluny demà per primer cop un jugador del Girona, Aleix Garcia, pot ser internacional absolut per primer cop amb Espanya. El d’Ulldecona és un dels nou futbolistes del Girona que han estat reclamats per les seves seleccions aquesta temporada: Arnau i Pablo Torre (Espanya sub21), Blind (Països Baixos), Dovbyk i Tsygankov (Ucraïna), Herrera (Veneçuela), Couto (Brasil) i Savinho (Brasil Olímpica) . Una xifra rècord a la història, pel que fa al primer equip, i que supera la dels vuit del curs 2017-18. En aquesta aturada FIFA, són també vuit -Couto no ha estat citat- els jugadors gironins que han marxat i que han deixat Míchel en quadre en la represa dels entrenaments.

Més d’una dècada fa que Sèrbia reclamava Ranko Despotovic. Era el 2011 i el davanter balcànic tornava a la selecció gràcies als 18 gols que havia fet a Montilivi. Era el primer jugador internacional que veien els aficionats gironins en aquesta etapa moderna al futbol professional. Va costar de tornar-ne a veure. Ben bé fins que el club es va convertir en un aspirant a l’ascens i va arribar el porter marroquí Yassine Bounou (2016-17). Amb l’ascens es va obrir l’aixeta de jugadors estrangers i gràcies al bon rendiment de l’equip aquell primer any a la màxima categoria el Girona va arribar a tenir vuit jugadors en convocatòries internacionals: Bono (Marroc), Maffeo i Aleix Garcia (Espanya sub21), Bernardo i Mojica (Colòmbia), Stuani (Uruguai), Olunga (Kènia) i Kayode (Nigèria). La xifra es retallaria la temporada següent, també a Primera, on tan sols van ser quatre: Stuani, Lozano (Hondures), Douglas Luiz (Brasil sub23) i Porro (Espanya sub21). Amb el descens el 2019, els internacionals del Girona es van anar reduint. La 19-20 només Mojica i Stuani i la 20-21 Bárcenas (Panamà), Muric (Kosovo), Ramalho (Angola), Valery (Espanya sub21) i Arnau (sub19) van ser citats. En el curs de l’ascens només hi va haver representació en categories inferiors: Baena (Espanya sub21) i Arnau, Gabri i Artero (sub19). Ja a Primera altre cop, la temporada passada el Girona va guanyar presència internacional amb Tsygankov (Ucraïna), Herrera (Veneçuela), Bueno (Uruguai), Callens (Perú) i Arnau, Riquelme i Miguel Gutiérrez (Espanya sub21). En aquesta aturada, Couto ha caigut de la llista de Brasil, però si l’equip continua excel·lint, el lateral té opcions de tornar-hi de la mateixa manera que Èric Garcia pot ser reclamant per Espanya. A més a més, la sub21 espera que es recuperi Jastin , a qui ja van preseleccionar abans de lesionar-se. Avui, el sorteig de Copa Mentrestant, l’equip va tornar ahir a la feina després de dos dies de descans. Demà els futbolistes internacionals obriran el foc amb el Xipre-Espanya (18:00) amb Aleix Garcia, i el Veneçuela-Equador amb Herrera (23:00). D’altra banda, aquest migdia, el Girona coneixerà el rival a la segona ronda de la Copa del Rei. Serà un rival de Tercera RFEF, Segona RFEF o Primera RFEF.