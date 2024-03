La samarreta del Girona més cotitzada

La gran temporada que està fent el Girona a Primera Divisió ha impulsat el club de Montilivi en tots els àmbits que engloba. Tenir l’equip de Míchel entre els tres primers classificats -és segon amb 59 punts- i lluitant amb l’objectiu d’entrar a la Champions per primera vegada a la història, ha permès assolir rècords d’assistència a l’estadi, amb les entrades exhaurides jornada rere jornada; trencar les xifres d’audiència televisiva, sent un dels conjunts més vistos de LaLiga EA Sports; incrementar el pressupost de la plantilla; crear nou marxandatge com la mona oficial per Pascua; o disparar la facturació d’equipacions, com va publicar Diari de Girona en un reportatge, entre d’altres. La samarreta està més cotitzada que mai. Tan és així que s’ha pujat el valor per aspirar a ser el patrocinador principal de l’entitat blanc-i-vermella. Gosbi, l’empresa gironina especialitzada en nutrició animal que fa tres cursos que apareix al centre de la camiseta, acaba contracte el pròxim mes de juny i, tal com va avançar Girona FM, tot apunta que no continuarà.

Gosbi va arribar a un acord de vinculació amb el Girona l’estiu de 2021 per convertir-se en el patrocinador principal per tres temporades. A part d’aparèixer a la part central de les samarretes de joc i d’entrenament del primer equip, la companyia amb seu a Vilamalla també està present a la indumentària dels equips de l’Acadèmia, futbol femení, Genuine i veterans. Visibilitzar i posar en valor el paper que tenen els animals dins de la família i fonamentar-ne el seu benestar, creant, fins i tot, el carnet de soci animal, ha estat molt ben rebut entre l’afició del Girona, que va esdevenir el primer club pet friendly del món. A partir del curs vinent, però, fa l’efecte que la incidència de Gosbi a Montilivi serà diferent. Probablement, amb un rol secundari.

El Girona ha intensificat en els darrers mesos les converses amb el seu patrocinador principal per contemplar tots els escenaris possibles més enllà del final de temporada. De moment, no s’ha arribat a cap acord per a la renovació amb Gosbi i, mentre no es prengui cap decisió definitiva, el club planteja altres opcions que s’adeqüin al projecte. L’increment de les exigències econòmiques de l’entitat blanc-i-vermella, a conseqüència del creixement abismal que està vivint, dificulten intentar trobar una entesa.

Tot i així, el balanç d’aquestes tres temporades és positiu tant per al Girona com per Gosbi. D’acord amb una informació del mitjà especialitzat en informació econòmica de l’esport Palco23, el Girona va ingressar 7,5 milions d’euros el curs passat gràcies als acords de patrocini amb empreses com Gosbi, CaixaBank i Estrella Damm. Mentre que Gosbi, segons el diari econòmic Expansión, ha duplicat les seves vendes en quatre anys -en fa tres de l’acord amb els blanc-i-vermells- i, alhora, ha guanyat visibilitat. Seria el que es coneix com un win-win.

Radiografia dels patrocinadors principals

El Girona ha trobat estabilitat en l’acord amb Gosbi, que ha complert els tres anys de contracte, i ara veu com se li obre un ventall de noves ofertes de patrocini perquè la seva marca s’ha revaloritzat. Ara bé, trobar un patrocinador principal de garanties no sempre ha estat una tasca fàcil a Montilivi.

Des que el conjunt gironí va pujar a la LFP la temporada 2008/09 a la samarreta s’han portat marques per a tots els gustos. Durant l’estrena a Segona A es va portar el logo de Codere, l’empresa que presidia Ramon Vilaró el qual més endavant, el juliol de 2010, es convertiria en el president del Girona.

L’exercici 2009/10 el club no va trobar patrocinador per a la camiseta fins al març. Es va firmar un acord amb Play Pinnacle, una casa d’apostes per Internet americana que va expandir-se als països europeus, pel que quedava de curs i el següent (2010/11). Finalment, però, no va fructificar i els gironins es van quedar amb un espai en blanc a la samarreta perquè no tenien patrocinador. A final de temporada, s’hi va acabar posant el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Els cursos posteriors, del 2011/12 al 2014/15, es van trobar patrocinadors, però cap va durar més d’un any. En particular van ser: la marca gironina La Flor del Cafè (2011/12), el grup barceloní RD Impagos (2012/13) -va fer fallida el 2022-, l’empresa de tecnologia solar Tamesol (2013/14) - va ser fundada per Patxi Otamendi, que el març de 2015 va assumir la presidència arran de la dimissió de Francesc Rebled- i l’administració de loteria La Bruixa d’Or (2014/15).

Més endavant, es va arribar a un acord amb l’empresa gironina d’ascensors Citylift, que també ha estat el patrocinador principal d’altres equips de la ciutat com l’Uni Girona, per dues campanyes (2015-17). L’històric ascens a Primera Divisió del 4 de juny de 2017 va ser amb Citylift a la samarreta.

Tot i pujar de categoria, el Girona no va portar cap patrocinador la temporada del seu curs a l’elit (2017/18). Tan és així, que s’acabaria jugant amb el lema ‘orgull gironí’ a la samarreta.

A continuació, s’hi va posar la casa d’apostes online Marathonbet. L’empresa global d’apostes va ocupar el frontal de l’equipació de joc durant dues temporades (2018-20). Amb l’equip de nou a Segona A i la irrupció de la pandèmia, el Girona no va tenir cap patrocinador l’exercici 2020/21.

El 2021/22 va entendre’s amb Gosbi i va firmar l’acord de patrocini principal més llarg que hi ha hagut fins ara. Han estat tres temporades en què ambdues entitats s’han retroalimentat i aviat hauran de prendre una decisió de cara al futur més immediat. Ja fa 16 anys que el Girona competeix a la LFP i, durant tot aquest temps, han estat 10 els patrocinadors que han aparegut al centre de la samarreta. Caldrà veure si la pròxima temporada s’amplia aquesta xifra o no.