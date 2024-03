Son Moix va ser l’escenari, ara fa un xic més d’un mes, de l’adéu del Girona a la Copa contra el Mallorca. Una eliminació dolorosa per 3-2 que va deixar l’equip sense unes semifinals històriques que l’haurien situat a cent vuitanta minuts de lluitar per un títol. Es va dir que aquella derrota aniria bé per centrar-se en la Lliga i no desgastar tant una plantilla massa curta per lluitar en dues competicions. Potser sí. O no. El que és segur és que a Míchel i als jugadors no els va agradar gens quedar fora de les semifinals. Cinc setmanes després, el Girona torna a Son Moix per enfrontar-se a un Mallorca que, vés per on, és s’ha colat a la gran final de la Copa. Els de Míchel hi arriben ja sense cap careta de sorpresa i confirmats com a aspirants a aconseguir un bitllet per a la Champions League. Per fer-ho, el primer pas és guanyar avui a Palma en un partit que tindrà un cert esperit de revenja per part d’un Girona que confia aprofitar el desgast físic i eufòric local per pescar en l’ambient festiu que s’ha instal·lat a l’illa des de dimarts a la nit. Ara bé, tal com va passar a la Copa, Míchel es presenta a la cita amb la infermeria plena després d’una setmana en què s’ha quedat, altre cop, sense David López i Yangel Herrera. Tots dos són baixa per avui i s’afegeixen a Toni Villa, Roca i Artero. Per contra, el tècnic recupera a Daley Blind.

El retorn de David López contra el Rayo va semblar aigua beneïda per a un Girona que havia enyorat molt la seva capacitat física en els duels. Sense el de Sant Cugat, Míchel haurà de triar entre Juanpe o Blind per acompanyar Èric Garcia a l’eix de la defensa. Les bandes, en principi, seran per a Couto i Miguel Gutiérrez. Més dubtes hi ha sobre qui serà el substitut de Yangel Herrera. Aleix Garcia té el lloc garantit i el seu company serà Iván Martín -suplent contra el Rayo- o Solís. Si és el basc, deixaria un forat a la mitjapunta on hi optarien Portu i fins i tot Pablo Torre. Les bandes tenen són propietat de Tsygankov i Savinho, que confia estrenar la primera convocatòria amb la selecció absoluta del Brasil amb una bona actuació. Si no hi ha sorpresa, Dovbyk serà el davanter titular.

Mentrestant, el Mallorca confia no pagar el desgast dels noranta minuts de partit i trenta més de pròrroga de les semifinals de dimarts contra la Reial Societat. Javier Aguirre podria fer alguna rotació, sobretot al mig del camp amb l’entrada de Mascarell i Darder. El tècnic mexicà té les baixes per lesió de l’ex del Girona Pablo Maffeo i per sanció del defensa Van der Heyden.

Una victòria avui seria un pas de gegant per a les aspiracions dels gironins i, alhora, afegiria molta pressió als rivals directes per entrar als llocs de Champions. Ben segur que l’afició estarà molt pendent del que passi en el partit de després, al vespre, a Bilbao entre l’Athletic, cinquè, i el Barça, tercer.