«El Getafe no et deixa tenir continuïtat»

Míchel ha mostrat calma, després d'encaixar la quarta derrota consecutiva a fora davant el Getafe (1-0). Aquesta ha estat la valoració del tècnic:

LA DERROTA

"L'equip no ha merescut perdre. Hem merescut més quant a conjunt, hem xutat més a porteria. El Getafe és un equip difícil, que no et deixa continuïtat. Hem tingut tres o quatre ocasions molt clares. Ells tres clares i n'han posat una. No penso en les derrotes, continuarem treballant".

LA FALTA D'EFECTIVITAT DE DOVBYK

"Dovbyk no té cap problema. Fallem tots. Viatgem junts. Hi ha jugadors que han estat per sota del seu nivell. En general, hem fet un bon partit. Hem generat ocasions".

EL GETAFE

"El Getafe ha fet el seu partit amb el seu estil i nosaltres el nostre. No veig cap diferència respecte als altres partits. M'he queixat perquè volia que deixés jugar. Hi ha hagut moments pels dos. Al principi, pensàvem que Greenwood seria el davanter. Hem modificat una mica. La resta no perquè sabíem que ens igualarien per dins".

LA LESIÓ DE MIGUEL

"Miguel va jugar infiltrat i va poder jugar, però avui quan l'han infiltrat no ho aconseguia. Té una inflamació a la planta del peu i quan posa el peu a terra no se sent segur. No estava bé. Ha influït perquè Miguel anava a jugar per dins i després hem hagut de posar a Pablo. Estem preparats perquè surti qualsevol. No crec que la seva baixa hagi condicionat el partit".

LES SENSACIONS

"Hem de mirar partit a partit i què fem bé o malament. No em preocupa la derrota a Mallorca, em preocupa la de Getafe. Ni quan ho guanyàvem tot a fora de casa érem el Dream Team ni ara som els més dolents. Hem de veure com millorar, aquesta és la meva preocupació. Partit a partit. Hem de pensar ja en el Betis, encara que hi hagi aturada".

LA REVISIÓ DE L'ÀRBITRE A LA FALTA D'ALDERETE

"La no vermella a Alderete em sembla que és una decisió de l'àrbitre. Si ha sentit que era així, estaran bé totes les decisions que prengui. Li he dit que si creia que no era una ocasió manifesta de gol nostra, endavant".