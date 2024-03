Miguel Gutiérrez, baixa d'última hora per problemes físics

Fa dies que el Girona i Miguel Gutiérrez juguen amb foc. El lateral madrileny, que arrossega molèsties i ja va jugar el partit de la setmana passada contra l’Osasuna tocat, ha forçat massa i s'ha vist obligat a abandonar l’escalfament, pocs minuts abans de començar el duel al Coliseum. El club gironí ha argumentat que pateix «problemes físics», sense especificar cap més detall.

I sort que el jugador, un dels més destacats aquest curs a Montilivi, no ha estat convocat amb la selecció espanyola, amb la qual no hauria pogut anar per més mèrits que hagi fet. Miguel ha de descansar per estar a punt per afrontar les jornades que resten i, sense dubte, aquesta aturada el beneficiarà en la seva tasca de recuperació.

El ‘3’ del Girona, substituït per Pablo Torre en l’onze inicial, s’afegeix així a les baixes ja conegudes de David López, amb unes molèsties musculars al quàdriceps, Viktor Tsygankov, amb un esquinç de grau 1 del lligament lateral intern del genoll dret -l’ucraïnès està convocat per als decisius partits de la seva selecció, que es juga ser a l’Eurocopa aquest estiu, però veurem si finalment hi va-, Yangel Herrera, que pateix una lesió al soli de la cama dreta, i els ja coneguts casos de llarga durada de Ricard Artero, Toni Villa, Borja Garcia i Joel Roca. Ja és habitual tenir la infermeria blanc-i-vermella gairebé plena.