Els cedits fan punts per tornar al Girona

Durant el mercat d’hivern, el Girona va obrir la porta a Ibrahima Kébé perquè agafés rodatge i minuts després de més d’un any aturat per una lesió al genoll. El migcampista malià va triar el Mirandés, a Segona, per jugar-hi cedit, recuperar sensacions i mirar de cridar l’atenció de Míchel per demostrar que pot tenir un lloc al primer equip la temporada que ve. A Anduva, Kébé s’hi ha retrobat amb dos jugadors més que el Girona hi té cedits, Gabri Martínez i Ilyas Chaira. Tots tres, juntament amb la quinzena de futbolistes que el club té escampats a préstec a diferents equips i categories somien tornar a Montilivi la temporada. No serà fàcil. El salt és gran i a més a més, històricament, ha costat Déu i ajuda veure un jugador cedit que hagi tornat per quedar-se al primer equip. De fet, el darrer exemple va ser Pere Pons, ara fa més de deu anys, quan va aprofitar d’allò més una cessió a l’Olot, a Segona B (2013-14), per tornar amb força i consolidar-se al primer equip l’any següent (2014-15). Des de llavors, cap altre nano de la casa ha tornat per quedar-se.

Gabri, en acció amb el Hilal i Jofre Carreras, durant un Mirandés-Espanyol / Liga Hypermotion

Gabri, a Miranda, i Pau Víctor, amb el Barça Atlètic són els dos cedits del Girona que més bon rendiment estan oferint aquesta temporada. L’extrem maresmenc, que va debutar amb Míchel (8 partits el curs 21-22), és un dels més destacats del Mirandés amb qui signa uns números més que notables: set gols i quatre assistències en trenta-un partits. També format al planter de Torres de Palau, el ripollès Ilyas Chaira acumula uns registres semblants:cinc gols i quatre assistències. Gabri i Chaira tenen contracte fins al 2026 amb el Girona. Mentrestant, Kébé, aterrat al gener, fins ara ha jugat tres partits. Els altres jugadors del Girona cedit a un Segona Divisió són Óscar Ureña, que ha jugat quinze partits (una assistència) i Arnau Ortiz, ara al Cartagena després de començar el curs a l’Eldenc.

A qui li estan anant d’allò més bé les coses és a Pau Víctor a Can Barça. El davanter vallesà va arribar a finals d’agost al Barça Atlètic, de Primera RFEF, i s’ha convertit en la referència ofensiva del conjunt de Rafa Márquez. Pau Víctor és el pitxitxi del filial amb quinze dianes, i quatre assistències, en vint-i-cinc partits. El de Sant Cugat del Vallès té contracte amb el Girona fins al 2025. Un altre noi del planter blanc-i-vermell que es busca les garrofes lluny de Montilivi a Primera RFEF és Àlex Sala amb el Còrdova. El migcampista barceloní, que també va debutar amb Míchel, és indiscutible al Nuevo Arcángel i acumula dos gols i cinc assistències en vint-i-un partits.

Mentrestant, a Tercera RFEF, Marco Gil (Olot), Iker García, Pablo Calvete i Jordi Bas (L’Escala) i Luka Managadze (Marchamalo) busquen regularitat i rodatge lluny de Riudarenes amb l’objectiu de tornar més fets. En aquest sentit, la presència del filial en una categoria tan llunyana de la del primer equip és, per força, un obstacle per a molts dels joves que somien fer el salt. Tot i això, Míchel ha demostrat que no té manies a l’hora de mirar a baix i Roca i Artero, el curs passat i enguany Antal i Jastin ja han tingut minuts a la Lliga.

Callens i Manu Vallejo

Una història a part són els futbolistes que no entren als plans de Míchel per al primer equip i el club els va buscar una sortida a l’estiu en forma de cessió. Són els casos del central peruà Alexander Callens que ha disputat divuit partits (un gol) amb l’AEK d’Atenes i Manu Vallejo, autor de dos gols i dues assistències amb el Saragossa, on és revulsiu habitual (25 partits). Tant Callens com Vallejo tenen un any més de contracte amb el Girona.