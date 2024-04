El millor Portu reneix a Montilivi

Ara fa set mesos, amb els ulls negats i la veu mig tallada, Portu declarava amor etern al Girona sobre la gespa de Montilivi després fer el gol de la victòria contra el Las Palmas (1-0) a les acaballes del partit. Era el dia del seu redebut amb l’equip poques hores després d’haver-se concretat el fitxatge procedent del Getafei tornava de la millor manera. Amb un petó a l’escut es fonia d’emoció enmig dels crits de «Portu, Portu» que feia quatre anys que no sentia a Montilivi. Allò va ser un arribar i moldre de totes totes, però la realitat és que a Portu li va costar esgarrapar minuts al principi de temporada. Ara bé, a còpia de feina, implicació i, sobretot, números, s’ha convertit en una peça importantíssima del millor Girona de la història. De fet, a banda dels tres primers en què encara era al Getafe, Portu només no ha participat en un partit per decisió tècnica (Almeria) i un per lesió (Cadis). Diumenge passat contra el Betis va servir l’assistència del 2-1 a Dovbyk i també va fer la centrada que va generar el penal de l’ucraïnès. Una altra actuació notable del murcià que anava ben encaminat a l’agost quan va dir que s’havia «alliberat» i que a Montilivi ha recuperat la seva millor versió. Tant és així que quan encara manquen vuit jornades per acabar el curs, Portu ja ha millorat els registres de les dues darreres temporades amb el Getafe la passada i amb la Reial Societat l’anterior.

Amb trenta partits disputats aquesta temporada, entre Lliga i Copa, el davanter de Beniel ha aconseguit marcar cinc gols (Las Palmas, Alabès, Celta i Osasuna en Lliga, i Oriola a la Copa) i repartir set assistències (Osasuna, Atlètic, Sevilla, Betis i, a la Copa una davant l’Elx i dues contra el Rayo). Unes xifres, cinc gols i set assistències, més que notables per a un davanter que si bé no és titular indiscutible ha anat guanyant molt de pes als esquemes de Míchel a mesura que ha avançat la temporada.

Portu va jugar una bona colla de partits de carriler el curs passat al Getafe / Europa Press

Qui dubtés del rendiment de Portu quan es va fitxar, s’ha hagut d’empassar les paraules. El 5-7 de Portu d’enguany supera els números que va fer la temporada passada amb el Getafe (2022-23) i també els de la darrera temporada a la Reial Societat (2021-22). L’any a Getafe no va ser gens bo per a un Portu que si bé va donar quatre assistències, no va fer cap gol durant tota la temporada en trenta-set partits. La seva etapa a Sant Sebastià sí que va ser productiva, amb dues classificacions per l’Europa League i un títol de Copa del Rei, sent important per a Imanol Alguacil. Ara bé, en el darrer curs a Anoeta, Portu no va tenir l’ascendència dels anteriors i es va conformar amb dos gols i tres assistències en quaranta-nou partits en totes les competicions. En les dues campanyes anteriors amb el conjunt basc va signar set gols i deu assistències (2019-20) i nou gols i tres assistències (2020-21), uns números semblants als que havia ofert a Montilivi en la primera etapa a Primera: deu gols i tres assistències (18-19) i onze dianes i sis assistències (18-19).

Tot plegat deixa ben clar que Portu ha trobat a Girona l’entorn ideal per recuperar la millor versió i posar-la a disposició d’una afició que l’estima.