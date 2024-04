Tot a punt per la segona Cursa de Montilivi

Més de sis-centes persones s’han inscrit ja a la segona edició de la Cursa de Montilivi, que es disputarà el dia 28 d’aquest mes. Impulsada per la Fundació Guardiola Sala, la Fundació CaixaBank i el Casal dels Infants, aquest matí s'ha presentat la prova a la sala de premsa de Montilivi amb la presència del president del Consell d’Administració del Girona, Pere Guardiola, Mònica Gibanel, representant de l’Associació del Casal dels Infants i Gemma Batlle, directora de Bancs d’Institucions de CaixaBank. «Encara ens satisfà més haver-nos vinculat a Girona i al Girona i que la carrera comenci i finalitzi a l’estadi Montilivi, emblema del club», ha dit Guardiola. Aquesta segona edició compta amb dos recorreguts, de cinc i deu quilòmetres per vies verdes entre Girona i Quart. També hi ha previst tallers i un concert per amenitzar la prèvia de la cursa.