Stuani i Tsygankov tenen molt complicat jugar demà contra el Cadis

Després de sortir amb la cua entre cames del Metropolitano, el Girona rep demà el Cadis a Montilivi amb la intenció de mantenir el gran moment com a local i continuar fent camí cap a la Lliga de Campions. Míchel recuperarà Iván Martín després de complir sanció però difícilment podrà comptar amb Tsygankov i Stuani, que demà faran una darrera prova per saber si poden estar en condicions de jugar. El davanter del filial Carles Garrido, autor de catorze gols amb el filial, serà la gran novetat a la convocatòria. El tècnic ha refusat la idea de "partit trampa" i ha recordat que el Cadis "juga molt bé i ve de fer molt bons partits". El tècnic ha reconegut que ha vist els partits de Champions d'aquesta setmana, però encara no ha visualitzat com podria ser la temporada que ve. "No m'hi veig perquè encara no ho tenim. És un somni que som capaços d'atrapar", ha dit. En aquest sentit, el madrileny té clar que l'equip ha fet un any "un any espectacular i la millor versió de l'equip és la Champions, segur".

ESTAT PLANTILLA

"Tsygankov i Stuani no s'han entrenat i estan gairebé descartats, però no pas del tots. Estan pendents d'una darrera prova. Difícil. La resta tots estan bé."

CARLES GARRIDO

"Serà convocat. Té facilitat per fer gols. N'ha fet catorze en tretze partits. Davant la possibilitat que arribi Stuani, vindrà. El filial ha millorat, són gent molt jove i ha millorat en una lliga complicada. El club està fent les coses molt bé perquè quan entrenen nanos joves amb mi veig que tenen qualitat i una bona dinàmica de treball".

PRESSIÓ

"Hem de fer un gran partit per guanyar, però el més important és el rendiment. La pressió per tots dos però és diferent. És més complicat jugar per no baixar que no pas per jugar Champions. Nosaltres també necessitem els tres punts. Important donar la millor versió".

FACTOR MONTILIVI

He dit als jugadors que no hauríem de notar la diferència entre fora i casa excepte en el plus de l'afició. Hem de ser els mateixos i la mentalitat també. Hem aconseguit bons resultats a casa i fora però ara no trobem els que volem a fora. Demà volem donar continuïtat i fer un pas important cap a l'objectiu. En tenim quatre a casa i tres a fora. El plus de guanyar un dia a fora, també donarà molta energia. Tots junts hem d'anar cap al mateix objectiu. Volem demostrar que volem estar entre els primers".

SOTRAC A CASA

"Jo analitzo els rendiments. No podem trair la manera de jugar ni el rival que estigui a davant. Hem de mantenir el mateix estil i que no hem de canviar mai independentment de resultat i rival. Primera volta, molts cops vam anar per darrere al marcador i hem continuat insistint sempre fins a remuntar molts partits. No vull que fem un pas enrere i n'hem parlat aquests dies al vestidor."

EL CADIS DE PELLEGRINO

"Fa i feia coses bé ja amb Sergio, amb qui van fer uns anys bons. Pellegrino és diferent tot i que també juga 4-4-2. Ara mateix estan en bona dinàmica i tenen jugadors perillosos a dalt. Juanmi està en un gran moment de forma i fa gols. Han millorat defensivament perquè han fet quatre porteries a zero els darrers partits. Haurem de ser nosaltres mateixos i fer un gran partit. En aquestes set jornades tothom s'hi juga moltíssim".