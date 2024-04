Girona-Cadis: Montilivi assenyala el camí cap a la Champions League

Com a casa enlloc, se sol dir. D’allò més a gust es troba el Girona a la seva llar. Hi té totes les comoditats domèstiques i s’ha fet un terreny de joc a mida on devorar tots els rivals que hi han passat -menys Madrid, Athletic i Reial Societat-, amb més d’un recital inclòs. Avui el conjunt de Míchel torna a actuar amb la visita d’un Cadisamb l’aigua al coll que arriba amb la intenció de complicar i molt la vida als gironins. La gran dinàmica com a local dels gironins (38 de 45 possibles) contrasta amb la ratxa a domicili dels darrers dos mesos, on l’equip compta les cinc darreres sortides (Bernabeú, Bilbao, Palma, Getafe i Metropolitano) per derrotes. Ahir Míchel reconeixia per primera vegada que l’equip no estava fi lluny de Montilivi i, per aquest motiu, demanava el suport de la gent per continuar fent de l’estadi el fortí que ha estat fins ara. Per superar el Cadis, el Girona tindrà, amb tota seguretat, la baixa de Viktor Tsygankov i també de Cristhian Stuani, que no s’ha recuperat a temps dels problemes musculars que el van fer jugar a mig gas dissabte passat a Madrid. Per contra, el tècnic recupera Iván Martín, després de complir sanció i citarà també el davanter del filial Carles Garrido per primera vegada.

Després de la cinquena sotragada consecutiva a fora, 3-1 al Metropolitano, el Girona torna avui a la zona de confort, on ha de fer-se encara més fort per acabar d’omplir el sac i estacar-lo ben fort per poder celebrar el bitllet per a la Champions League. L’empat del Vila-real a Bilbao va minimitzar els efectes de la desfeta a Madridi i, amb set jornades a davant, el Girona té la paella pel mànec. El primer pas és avui contra un rival d’aquells pesats i incòmodes que, sobretot, fora de casa, algun cop se li han entravessat als gironins. Si el vent bufa a favor i el partit s’encara, tot rodó, ara bé, si no, serà un dia d’aquells en què tocarà insistir, picar pedra i no perdre la fe.

Iván Martín entrarà directament a l’onze en el lloc de Solís al mig del camp. A partir d’aquí, caldrà veure si jugarà més avançat i Yangel Herrera endarrerirà la posició o ho farà al costat d’Aleix Garcia. Sense Tsygankov encara, Couto hauria de mantenir-se a l’extrem dret i Savinho a l’esquerre, amb Dovbyk com a jugador més avançat. Amb la baixa d’Stuani, Garrido és l’alternativa a la davantera. El davanter vallesà, fitxat aquest mercat d’hivern del Cornellà, acumula catorze gols en tretze partits amb el filial a Tercera RFEF.

Mentrestant, el Cadis arriba sense haver guanyat encara cap partit lluny del Nuevo Mirandilla i amb la intenció de puntuar per continuar viu en la lluita per la salvació. El tècnic argentí Mauricio Pellegrino té la baixa per sanció de l’exGirona, Javi Hernández, i, per lesió de Luis Hernández i Kouamé. El davanter andalús Juanmi és la gran arma ofensiva d’un Cadis on és indiscutible al mig del camp el també exblanc-i-vermell, Rubén Alcaraz.