Míchel: "Ha estat un camí de matrícula d'honor"

El Girona tanca demà la temporada amb la visita del Granada a Montilivi. Un partit especial i diferent en què probablement hi haurà oportunitats per a jugadors que han tingut menys minuts fins ara. Un dels al·licients serà veure si Dovbyk marca i pot atrapar Sorloth en la lluita pel pitxitxi. Tot i això, Míchel no vol que l'equip s'hi obsessioni. "Seria un error preparar un partit per a un jugador", ha dit. El tècnic desitja acabar la temporada "de la millor manera" i brindar una victòria a l'afició. Miguel Gutiérrez i Couto estan a disposició mentre que Solís i Borja García són baixa per lesió.

ROTACIONS

Continuen de baixa Borja García i Solís. Miguel ja està bé i tothom està bé. Hem d'acomiadar la temporada de la millor manera. Tots els jugadors volen jugar aquest partit i més amb la possibilitat que Dovbyk sigui pitxitxi. Intentarem guanyar per ell. L'afició ha de veure l'equip de la millor manera l'últim dia.

DOVBYK

El Granada vindrà a guanyar. Nosaltres volem acabar guanyant i si és amb gols de Dovbyk, millor. Serà difícil. El millor d'aquest any és que tot l'equip ha fet 78 gols i hem tingut moltes possibilitats d'arribar a porteria. L'important és guanyar.

80 PUNTS

Guanyar és el més important. No es pot preparar un partit per un jugador. No entenc el futbol així. Si el rival fa un penal, el xutarà Dovbyk, però en el joc és impossible mirar només un jugador. Seria un error per part nostra.

COUTO

Una gran temporada de tots. Els que menys minuts han jugat han estat els més importants perquè entrenen de la millor manera. No només Couto, sinó Toni Villa, Borja, Valery, Juan Carlos, Fuidias. Treballar al dia a dia i aquesta atmosfera és la clau, no el potencial de Couto o Dovbyk. Tots són partícips.

AL·LICIENTS

Aconseguir 80 punts és molt important perquè només tres equips ho han fet a la història i seria molt bonic. També el pitxitxi de Dovbyk. Sobretot perquè juguem per la nostra gent. El camp estarà ple i després volem fer festa amb ells i la millor manera d'acabar és guanyant

FUTUR

Em preocupa perquè hem de fer altre cop un equip competitiu. El farem. Ja he parlat amb en Quique i més o menys tenim clar què hem de fer i què necessita l'equip. Per mi la plantilla és top i m'agradaria que continués molta gent. Hi ha jugadors que no són nostres i han de tornar als seus clubs. Hem d'intentar que el cor del Girona continuï. Estic convençut que farem una plantilla de molt nivell.

NOTES

Jo no sé, però a l'equip li poso un deu. El resultat no és a prop del camí que hem fet junts. El camí encara ha sigut de matrícula d'honor perquè el dia a dia és top.

BALCÓ PARLAMENT

No he pensat res perquè encara tenim tinc temps de fer-ho.