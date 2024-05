El pitxitxi de Dovbyk pot ser la cirereta un any de cine

«Ocupar la ment amb una idea fixa o una preocupació de manera que no es pensa en res més». Així defineix el diccionari el mot obsessionar-se. I això és el que vol evitar Míchel que passi demà a Montilivi. Sí, l’objectiu del Girona en el partit contra el Granada de demà al vespre és guanyar i intentar que Artem Dovbyk eixugui els dos gols de desavantatge respecte a Sorloth (Vila-real) en la lluita pel pitxitxi. Un repte bonic i engrescador que arrodoniria una temporada fantàstica amb un reconeixement individual cap a l’ucraïnès i col·lectiu cap a la resta de companys. A partir d’aquí, el que intentarà Míchel és rebaixar el grau de fixació, sobretot, cap a l’ucraïnès en aquesta lluita. Sí, que Dovbyk acabi sent el màxim golejador de la Lliga és l’objectiu de tot el vestidor, però tothom té clar que els gols arribaran, com ha passat durant tota la temporada, a partir del joc. És així com té possibilitats Dovbyk de reeixir, perquè si l’equip comença a buscar-lo i buscar-lo constantment des del primer minut corre el risc d’angoixar-se i acabar desesperat si no li surten les coses.

Els quatre gols de Sorloth contra el Madrid van esguerrar la festa del Girona al camp del València (1-3), on Dovbyk va fer un gol i es va enfilar fins als 21. El davanter noruec del Vila-real va superar-lo i s’ha plantat a la darrera jornada amb 23. Enrere queden Jude Bellingham del Reial Madrid (19), que, en principi, no jugarà pensant en la final de la Champions League, i Robert Lewandowski del Barça (18).

Sorloth va fer quatre gols al Madrid diumenge passat / Europa Press

Dovbyk té, doncs, noranta minuts per intentar guanyar el duel particular amb Sorloth i endur-se el pitxitxi. Seria una altra fita sense precedents a Montilivi per a un club amb tot just quatre temporades a la màxima categoria i que el curs vinent s’estrenarà a Europa directament a la Lliga de Campions. El Girona sí que havia aconseguit tenir el màxim golejador de Segona Divisió amb Cristhian Stuani (2019-20 i 2021-22) i a Tercera amb Miki Albert (2006-07), Jordi Vinuesa (2002-03) o Delfí Geli (1988-89). En aquest sentit, si Dovbyk fa tan sols una diana contra el Granada, superarà el registre històric de gols del club a Primera que comparteix actualment amb Cristhian Stuani. L’uruguaià també va marcar 21 gols amb l’equip a la màxima categoria la temporada 2017-18 i ara Dovbyk, de moment, l’ha igualat.

Tant si és Dovbyk com si és Sorloth el que és, gairebé, segur és que després de setze anys el màxim golejador de Primera Divisió no serà cap jugador de Barça, Madrid o Atlètic de Madrid. Des del curs 2008-09, el pitxitxi se l’han repartit Forlán (Atlètic), Leo Messi, Luis Suárez i Lewandowski (Barça), Cristiano Ronaldo i Karim Benzema (Madrid). El darrer davanter que va ser-ho sense jugar en un dels tres grans va ser l’andalús Dani Güiza amb el Mallorca, que va marcar 27 gols la temporada 2007-08. n