Cinc peces clau al terreny de joc per portar el Girona al cim més alt d’Europa

La regularitat en el joc i en els resultats ha portat al Girona a superar tots els rècords possibles aquesta temporada. L’equip de Míchel s’ha fet un lloc entre els més «grans» del futbol espanyol amb una històrica tercera posició, que li permetrà estrenar-se a la Champions el curs vinent. Arribar al cim més alt d’Europa ha estat possible gràcies a la constància en el treball i la fiabilitat d’un conjunt gironí que, tot i que ser previsible des del primer dia de lliga amb una idea de joc clara, també s’ha mostrat implacable envers els seus rivals. Durant tot l’any, l’entrenador ha mantingut cinc peces inamovibles del terreny de joc. Es tracta de Gazzaniga, Dovbyk, Savinho, Aleix Garcia i Miguel. Tots cinc han estat clau a la gespa per aconseguir els èxits del club blanc-i-vermell. Cadascun s’apropa o supera la barrera dels 3.000 minuts.

Al llarg del campionat, Míchel s’ha mantingut fidel a un sistema en el qual no hi podien faltar el porter argentí, el davanter ucraïnès, l’extrem brasiler, el migcampista català i el defensa madrileny. Han tingut la confiança absoluta del tècnic, sent indiscutibles i formant part d’un onze de gala amb poques sorpreses. Només han estat baixa per qüestions alienes a Míchel com ara lesions o sancions.

Gazzaniga, l’assegurança sota pals

Mai ningú li ha fet ombra. És l’únic futbolista del Girona que acabarà la temporada tal com la va començar: jugant. Gazzaniga no s’ha perdut cap partit de lliga i ahir va disputar l’última i la 38a jornada seguida del campionat.

Durant tot aquest temps, l’argentí s’ha fet gran sota pals millorant el seu rendiment amb els peus, sent fidel a la idea de Míchel -per això, ha arriscat amb la pilota o ha sortit de la seva àrea quan ha estat necessari-, i protagonitzant aturades de mèrit per salvar l’equip. El porter és el jugador de la plantilla amb més minuts disputats, en total 3.420, i ha encaixat 46 gols.

El millor de tot és que el passat mes de febrer va renovar fins al 2027. La direcció esportiva tindrà feina per trobar un nou porter que li faci competència, tenint en compte que Juan Carlos acaba contracte i no renovarà.

Dovbyk, el pitxitxi

Ha estat una de les grans sorpreses d’aquesta temporada. Dovbyk ha lluitat fins a l’últim dia del curs per fer-se amb el pitxitxi de la lliga, després de convertir-se en el màxim realitzador del Girona -el segon equip més golejador de Primera divisió per darrere del Madrid- i superar els 21 gols d’Stuani la temporada 2017-18. N’ha marcat 24.

Desconegut per a la majoria, l’ucraïnès va deixar clar quina era la seva feina marcant en el primer partit al camp de la Reial Societat (1-1). La seva missió, però, no només ha estat de cara a porteria, sinó que també s’ha convertit en un dels màxims assistents amb 7 passades de gol. El passat mes de gener va marcar un hat-trick contra el Sevilla (5-1). Suma 2.605 minuts.

Savinho, futura estrella mundial

Probablement, estem parlant del jugador amb més talent que ha vestit mai la samarreta del Girona. Savinho, com bé diu Míchel, està cridat a ser una futura estrella mundial.

L’extrem brasiler, de 20 anys, ha estat el jugador revelació d’aquesta temporada, en la qual comptabilitza 2.989 minuts. Savinho ha crescut de la mà de Míchel, que no només li demana produir en atac (ha donat 9 assistències), sinó que també vol convertir-lo en golejador. Retenir-lo és el gran desig de tots els gironins.

Aleix Garcia, la brúixola de l’equip

El segon jugador més utilitzat per Míchel és Aleix Garcia. El migcampista d’Ulldecona ha fet un pas endavant amb unes estadístiques brillants per liderar el joc de l’equip.

Miguel, polivalència en estat pur

Miguel ha estat la gran obra de Míchel aquesta temporada. El defensa no només s’ha fet amo i senyor del lateral esquerre, sinó que també ha demostrat que pot jugar per dins quan vol i descol·locar al rival.

A l’hora de la veritat, però, tots els futbolistes de la plantilla han demostrat estar preparats per fer història. Tothom ha sumat. n

