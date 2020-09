Guanyem proposa una reforma integral del carrer de la Creu de Girona

Guanyem Girona ha posat sobre la taula la necessitat de refer la reforma feta al carrer de la Creu i impulsar-ne una d'alternativa. Pere Albertí, regidor de la formació, ha recordat que el seu grup municipal ja va advertir en un estudi publicat fa uns mesos dels nombrosos problemes que comportaria la reforma. Així, el representant de Guanyem considera que ha arribat l'hora que "el govern de Madrenas admeti que la reforma feta ha acabat en un nyap perquè no es van voler seguir els criteris dels tècnics municipals".

Per a Guanyem, les obres, que han costat més de 200.000 euros, "queden lluny d'aconseguir l'objectiu inicial de crear un camí segur per als alumnes de l'escola Doctor Masmitjà". "Avui el carrer és més perillós que fa un any per a les criatures i més molest per a tothom", ha assegurat Albertí. "Una reforma de la reforma és imprescindible per resoldre els problemes de mobilitat, salut i seguretat que s'han vist agreujats", ha explicat. "Políticament és greu que ara ens haguem de gastar més diners per arreglar una reforma que ja ens en va costar més de 200.000 euros originalment i que ja acumula uns milers d'euros més extres per arreglar un carril bici mal fet des de bon principi i unes illetes de formigó que es trenquen", ha subratllat Albertí.

Des de Guanyem plantegen una modificació en dues fases: una d'immediata i una a mitjà termini. Albertí ha explicat que el primer que caldria fer per solucionar "avui mateix" els problemes de visibilitat i congestió del carrer és treure la zona blava que queda al mig de la calçada. Albertí ha explicat que els cotxes aparcats allà impedeixen la bona visibilitat als passos de vianants i que les maniobres per aparcar provoquen bona part dels embussos i provoquen retards a l'autobús. Albertí ha explicat que posar-hi jardineres i nous aparcaments de bicicletes, així com mantenir els aparcaments de motos, podria ser una bona solució temporal.

En una segona fase "i per resoldre els problemes de manera definitiva", des de Guanyem proposen tornar a fer una reforma integral. Avisen que per fer-ho caldria dedicar-hi recursos perquè un dels principals obstacles a eradicar són les pilones rectangulars de formigó. "Aquestes illetes afilades són perilloses i s'esmicolen amb facilitat", ha explicat Albertí, que ha recordat que l'Ajuntament ja ha hagut d'arreglar-les en més d'una ocasió. La reforma integral proposada per Guanyem busca revertir el projecte executat i substituir-lo per algun dels que van proposar els tècnics que, ha recordat el regidor, "van ser ignorats des del govern Madrenas".

Per a Guanyem la millor solució per assolir l'objectiu originari de la reforma del carrer de la Creu, fer un camí segur, passaria per recuperar la proposta dels experts que mantenia un carril de circulació però ampliava les voreres a banda i banda. Albertí ha argumentat que treure les zones d'aparcament afavoriria un trànsit més fluid i permetria allunyar el carril bici de la vorera on es generen grups de famílies i criatures que parlen i juguen a l'entrada i sortida de l'escola.

"Som a temps de reformular la reforma però però primer cal que el govern sigui valent i admeti que s'ha equivocat i que amb petits retocs no es pot arreglar", ha subratllat Albertí. "Tothom veu que cal un no projecte, no fer-ho ara és allargar una cosa inevitable", ha sentenciat. El representant de Guanyem considera que aquesta nova reforma "milloraria la contaminació atmosfèrica al haver-hi menys cotxes maniobrant, milloraria la contaminació acústica, amb menys conductors impacients pitant i milloraria la seguretat dels vianants amb molta més visibilitat en punts clau".

Finalment, des de Guanyem consideren que el problema originari de la reforma "ha estat el de no parlar amb les veïnes i veïns del barri". En el seu moment, el principal grup a l'oposició ja va fer notar que el govern no havia contactat ni amb l'Associació de Veïns ni amb l'Escola Masmitjà abans de tirar endavant la reforma. Per a Guanyem, una relació més propera amb els veïns del carrer de la Creu hagués estat suficient per "impedir que els errors comesos als despatxos es convertissin en una realitat per a l'Eixample". "Malauradament, crec que ara toca dedicar més recursos públics a resoldre un problema que no hauria d'haver existit mai", ha reblat Albertí.