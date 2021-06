Una veïna de Girona denuncia les males condicions de l’habitatge en què viuen ella i la seva família. Es queixen d’humitats, problemes als tancaments i rates. Ara fa onze anys que reclamen una solució.

El febrer del 2009 l’Agència Catalana de l’Habitatge els va assignar un habitatge de lloguer social al barri gironí de Vila Roja, de cinquanta-quatre metres quadrats. La cèdula d’habitabilitat emesa per la Generalitat de Catalunya aquell hivern considerava que el pis «compleix amb els requisits mínims d’habitabilitat». I així ho continuen considerant els serveis socials i departaments que han anat atenent les reclamacions que ha presentat des del 2013. «No ens fan cas. L’únic que demano és un habitatge digne», diu.

La Jesscia viu als baixos d’un dels blocs del carrer Grup Vila-roja amb el seu marit i els tres fills de la parella: Naiara (14), Ismael (13) i Ylenia (10). Diu que ja el primer hivern li van sortir humitats a les parets i que hi han conviscut tots aquests anys. Arran de les seves queixes continuades, s’hi han fet actuacions per mirar de solucionar el problema. S’han canviat les finestres velles de fusta, que diu que no tancaven bé, i encara n’hi ha dues de malmeses, per noves d’alumini. També s’han pintat les parets amb pintura psicotròpica per frenar la humitat.

La veïna, però, denuncia que, tot i els intents, res ha canviat. Que algunes reparacions no s’han fet bé i que les humitats continuen apareixent. Per culpa d’això, assegura que se li podreixen els mobles i que un dels seus fills pateix malalties respiratòries. «Estem tots constipats per la humitat. El pis se m’està menjant, ja no puc més». A més, diu que els entren rates del clavegueram.

Per tot això, demana poder accedir a un altre habitatge de lloguer social i deixar l’actual. L’hi deneguen. «Em diuen que el pis ja està bé, que està així per falta de ventilació i no és veritat». Ara mateix, com quan van rebre l’habitatge, ni ella ni la seva parella treballen i sobreviuen amb la renda mínima garantida, que no els permet assumir un lloguer a preu de mercat.