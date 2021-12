L'Ajuntament de Girona vol invertir gairebé 700.000 euros per millorar la ciberseguretat del consistori i impulsar la transformació digital de la ciutat. Són dos projectes que el consistori ja ha presentat a la convocatòria de fons Next Generation, amb l'objectiu que la meitat de la inversió es cobreixi amb ajudes europees. Sobretot, allò que es vol és millorar la xarxa municipal, integrant les tecnologies 4G i 5G amb una gestió centralitzada, per poder impulsar iniciatives relacionades amb les 'smart cities' (ciutats intel·ligents). Cobrir tota la ciutat amb connexions sense fils permetrà, per exemple, instal·lar més càmeres de videovigilància o sensors per controlar la contaminació acústica.

Girona preveu invertir gairebé 700.000 euros per millorar la connectivitat i els sistemes informàtics a la ciutat. Per això, l'Ajuntament ha presentat dos projectes als fons Next Generation. En concret, per a aquelles ajudes destinades a la transformació digital i la modernització de les administracions locals. Els dos projectes estan valorats en 691.395,55 euros, una quantitat de la qual el consistori n'assumiria 306.852,55; la resta, vindrien d'ajudes europees. «Des d'Europa se'ns dona als ajuntaments la possibilitat d'aconseguir finançament per tirar endavant projectes que la ciutadania no veu físicament, però que són imprescindibles perquè tot el sistema funcioni», ha afirmat la tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas. A més, Planas ha recordat que aquests dos projectes, en concret, «obren noves oportunitats en l'avanç tecnològic de la ciutat» i permetran oferir «progrés» en «plena revolució digital».

Tecnologies 4G i 5G

D'una banda, el projecte de millora de les infraestructures informàtiques permetrà transformar la xarxa de dades municipal per millorar-ne l'abast, l'agilitat i la capacitat de resposta. Allò que es vol és integrar les tecnologies 4G i 5G en una gestió centralitzada, per disposar així d'una base per desplegar projectes de ciutat intel·ligent. Com que tota la ciutat tindria connexió sense fils, això permetria estendre la xarxa de càmeres de videovigilància o instal·lar sensors que controlin la contaminació acústica o regulin de manera automàtica els llums o el reg de parcs i jardins. Aquest projecte té un cost de 330.622,20 euros (dels quals un 67,61% es finançarien a través dels fons europeus). D'altra banda, el segon projecte presentat als Next Generation vol millorar la ciberseguretat a l'Ajuntament. Es vol crear un centre d'operacions de seguretat, que detecti els possibles atacs informàtics i permeti reaccionar-hi a temps; impulsar la formació continuada al personal municipal, i millorar els sistemes de còpies de seguretat. Costa 360.779,79 euros, i el consistori ha sol·licitat finançar-ne un 44,62% amb fons europeus.