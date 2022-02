Si algú pensa que al circ tot està inventat o que després de deu edicions res el pot sorprendre només ha de treure el cap pel Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona per empassar-se les paraules. Traient el cap per la carpa que hi ha al parc de la Devesa, un pot creure que el típic tòpic de «més difícil encara» podria haver nascut a la Devesa. Els artistes s’estan preparant per a una desena edició on les companyies que competiran entre elles no escatimen en res. Enguany, en moltes atraccions s’hi combinen diverses disciplines i hi haurà moments on el públic voldrà disposar de més ulls dels que té per no perdre’s cap detall sobre què està passant a tota la pista.

En concurs hi haurà 24 atraccions de 94 artistes provinents de tretze països que competiran entre ells en dues semifinals (la blava i la vermella) fins que es faci públic qui passa a la gran final del darrer dia. L’espectacle comença dijous i s’allargarà fins al 22 de febrer, el dia de la gala final on el jurat format per quinze experts lliurarà els premis en forma d’elefants dalinians. Hi ha majoria d’artistes russos, però també n’hi haurà d’Ucraïna -el circ no hi entén de guerres ni tensions-, Geòrgia, Uzbekistan, Kazakhstan, Estats Units, Canadà, Xile, Mèxic, Equador, Mongòlia i l’Argentina, entre d’altres. Només hi falten els sempre excel·lents representants de la Xina i de Corea del Nord.

El president de la Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, parla d’una gala final que perseguirà el repte de convertir-se «en el millor espectacle de circ de la nostra història: pel nombre d’artistes i països participants, per la qualitat de les atraccions i dinàmica de la producció». Matabosch assenyala que el festival gironí és un dels cinc millors del món i on s’hi estrenen espectacles mai vistos a l’Europa Occidental. «Elefant d’Or s’ha convertit en la passarel·la de les novetats del circ. Com en la moda has d’anar a París o Milà, en el món del circ per descobrir perles noves s’ha d’anar a Girona». S’hi podran veure disciplines com ara malabars, xarxes aèries, llits elàstics, icaris, barres paral·leles, cintes aèries, equilibris, funàmbuls, doble màstil xinès, rola bola, anelles, doble portor, contorsions, pallassos i cercles aeris, algunes combinades. El director del Festival, el mateix Genís Matabosch, considera «màgia» i un «miracle» que tots els artistes hagin pogut arribar a Girona, amb tot el material i superant les proves PCR i aconseguint tots els visats.

El ritme de venda d’entrades ha agafat embranzida al mateix ritme que ha anat decaient la sisena onada de la pandèmia i aquesta setmana hi ha una «explosió» de compra de tiquets. Ja hi ha 20.000 reserves de les més de 30.000 entrades que s’han posat a la venda. Com en edicions prepandèmia, al Palau de Fires hi haurà punts de venda de menjar i beguda. En total, 8.430 m2 dedicats al circ.