Chemnitz és una ciutat alemanya, d’uns 250.000 habitants, situada a Saxònia, a l’est del país, propera a Leipzig o Dresden i que es troba a pocs quilòmetres de la República Txeca. Igual com, per exemple, té ben a prop La Jonquera. Divisions polítiques que separen espais transfrontereres que es repeteixen arreu d’Europa i que, amb el lideratge de la Universitat Tecnològica de Chemnitz, diferents centres europeus volen desdibuixar pel que fa a temes com la cooperació acadèmica i la transferència de coneixement, recerca, tecnologia i cultura. La Universitat de Girona s’ha posat al costat de la Tecnològica de Chemnitz a Across, una aliança universitària europea transfronterera, amb vuit centres que tots junts sumen més de 100.000 estudiants i de 10.000 treballadors. A banda de Chemnitz i Girona, d’Across en formen part la Universitat de Lleida, la Universitat Tecnològica de Bialystok (Polònia), la Universitat de Craiova (Romania), la Universitat de Perpinyà Via Domitia (França), la Rezekne Academy of Technologies (Letònia), la Universitat de Ruse (Bulgària), la Universitat d’Udine (Itàlia) i la Universitat de Nova Gorica (Eslovènia).

«Cada vegada es fa més necessària la cooperació i el treball en xarxa internacionals i és per això que neix aquesta xarxa universitària internacional per esdevenir una estructura universitària europea que fomenti l’intercanvi» explica el president de la Universitat Tecnològica de Chemnitz, Gerd Strohmeier, després que fa pocs dies la institució que lidera presentés una sol·licitud a la Comissió Europea per aconseguir 14,4 milions d’euros de finançament dins del programa Partnerships for Excellence - European Universities. Les deu universitats han pactat quatre grans àrees d’estudi que, per la seva condició d’universitats properes zones fronteres, en les quals pensen que poden aportar coneixement l’Espai Europeu d’Educació Superior: «Educació en contextos transfronterers», «Cultura, identitat, patrimoni», «Desenvolupament econòmic i social» i «Gestió dels recursos naturals». La idea és que aquesta col·laboració entre universitats serveixi perquè Across es converteixi en un referent, no només acadèmic, sinó també social amb la idea d’avançar cap a una «identitat europea forta». Segons els impulsors d’Across, basant-se en estudis de la Unió Europea, el trenta per cent dels europeus vien a regions frontereres i generen el trenta per cent del producte interior brut del continent, però, en canvi, l’accés a l’educació superior en aquestes regions és més difícil. Entre altres iniciatives, la desena d’universitats participants preveuen organitzar un taller d’estratègia conjunta a Chemnitz, posar en marxar les jornades de «Doctorats Europeus Transfronterers», fer una Escola d’Hivern i signar un nou acord per a l’European Cross-Border University. «Hem invertit molt en el nostre consorci durant els darrers dos anys i mig i hem intensificat encara més la nostra cooperació. Compartim una visió ambiciosa de la col·laboració entre universitats més enllà de les fronteres, i ens sentim ben preparats per als anys que venen», explica Maximilian Eibl, vicepresident d’Afers Acadèmics i Internacionals de la Universitat Tecnològica de Chemnitz.