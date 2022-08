Les obres de manteniment dels elements reductors de velocitat del carrer del Bassegoda, al barri de Santa Eugènia, van començar ahir al matí. L’objectiu és retirar-ne les llambordes, que estan malmeses pel pas del temps, i rebaixar els ressalts. Les actuacions s’allargaran fins al 30 d’agost i es faran en tres fases, per minimitzar les afectacions en el trànsit.

Actualment, s’estan reparant els dos reductors de la cantonada amb el carrer del Montseny. Això suposarà tallar aquesta via entre els números 38 i 58, on només es permetrà l’accés als guals. A la resta del carrer s’habilitarà doble sentit de circulació, fet que obligarà a prohibir l’aparcament en ambdós costats. Durant aquest període, els vehicles dels guals compresos entre els números 38 i 45 del carrer del Montseny, sortiran com ho fan habitualment, en direcció al carrer del Montnegre, i entraran també des del carrer del Montnegre i pel carrer del Montseny, que tindrà doble sentit. En el cas dels vehicles dels guals entre els números 46 i 58 del carrer del Montseny, entraran com ho fan habitualment, des del carrer del Puigmal, i sortiran també en direcció al carrer del Puigmal i pel carrer del Montseny.

La segona fase, els dies 25 i 26 d’agost, consistirà en la reparació dels dos reductors davant els números 21 i 23, i comportarà tallar la circulació de vehicles entre els números 13 i 29 del mateix carrer, excepte guals. Com en la fase anterior, a la resta de la via s’habilitarà doble sentit de circulació, fet que obligarà a prohibir l’aparcament en ambdós costats del tram. Durant aquest període, els vehicles dels guals compresos entre els números 12 i 22 del carrer del Bassegoda, entraran com ho fan habitualment, des del carrer de la Maçana, i sortiran també en direcció al carrer de la Maçana i pel carrer del Bassegoda, que tindrà doble sentit. En el cas dels vehicles dels guals compresos entre els números 23 i 29 del carrer del Bassegoda, sortiran com ho fan habitualment, en direcció al passeig d’Olot, i entraran també des del passeig d’Olot i pel carrer del Bassegoda.

La tercera (29 i 30 d’agost) permetrà reparar l’últim reductor del Bassegoda, davant el número 12. Suposarà només permetre el pas als vehicles que vagin als garatges. A la resta del carrer s’habilitarà doble sentit de circulació, fet que obligarà a prohibir l’aparcament en ambdós costats del tram.