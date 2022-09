Girona engega la maquinària per tenir a punt les Fires de Sant Narcís

L’Ajuntament de Girona ja té engegada la maquinària per tenir-ho tot a punt per les Fires de Sant Narcís, programades pel 28 d’octubre al 6 de novembre. Moltes no són visibles encara però la paperassa relativa a tota mena d’aspectes relacionats amb les festes gironines ja estan en marxa i movent-se amunt i avall. L’Ajuntament mateix anunciava no fa massa que el model de barraques tornaria a ser el que funcionava abans de la pandèmia amb barraques individuals per cada entitat i la novetat de dues on podien compartir-ne la gestió dues associacions. Silenciava així els qui fa anys que alerten que es volen privatitzar les barraques. Poc després, el cantant Miki Nuñez se li escapava que serà a l’esplanada de la Copa el 30 d’octubre.

Mentrestant, s’estan fent gestions per tenir a punt el lloguer dels grups electrògens i dels quadres de distribució, en règim de lloguer, en l’espai d’aparcament d’autocaravanes i vehicles habitatge dels firaires a La Copa per les Fires 2022. El preu de sortida del concurs és de pràcticament 28.000 euros. Serà el segon any que el "campament" dels firaires estarà concentrat, bàsicament en aquest punt de la ciutat.

Sobre aquest espai d’estada dels firaires també s’hi ha de destinar una partida per aconseguir el lloguer de les tanques provisionals d’obra per perimetrar el campament. La mateixa compra ha d’incloure tanques per encerclar l’esplanada de la Copa, on hi haurà molts dels concerts i les barraques i per protegir determinats espais del parc del Migdia, on també s’hi preveuen activitats populars i concerts. Tot plegat per uns 3.300 euros. Pel que fa les atraccions que s’han d’instal·lar a la zona del parc de la Devesa, s’està buscant una empresa que s’encarregui dels serveis de sonorització per radio, per mitjà d’un fil musical, i per a la producció de falques publicitàries en català de la zona d’atraccions i parades de les Fires de Sant Narcís. El pressupost de licitació és d’uns 7.200 euros.

La majoria d’aquests concurs públics inclouen la possibilitat de prorrogues si les dues parts ho consideren. D’aquesta manera es vol estalviar haver de reiniciar les totes les tramitacions cada any. De fet, alguns dels contractes de l’any anterior ja s’han prorrogat per aquest any.

Fa uns mesos es va obrir el concurs per seleccionar el cartell que anuncia les Fires i que té mil euros de premi. D’altra banda, la comissió de la Copa ha obert el concurs de disseny de gots també amb premis econòmics. Es faran públics les properes setmanes, juntament amb tota la programació.

Estudi d’autoprotecció

Un contracte que ja s’ha adjudicat és el que correspon a una empresa que haurà d’encarregar-se de la redacció del projecte bàsic d’activitat de caràcter extraordinari amb estudi de seguretat contra incendis, del Pla d’Autoprotecció i de l’estudi de mobilitat dels espais de La Copa i de la zona d’atraccions de la Devesa amb motiu de Fires de Sant Narcís. S’ha encarregat a 24 hours engineering SLP per 14.132 euros.

El Camp de Mart de la Devesa de Girona ja està essent ocupat per operaris que han de muntar les carpes de grans dimensions que serviran per acollir alguns dels expositors de la Fira de Mostres de les Fires de Sant Narcís. La magnitud de les carpes s’entén ja en el fet que es comencin a muntar l’1 de setembre quan el certamen obrirà les portes el 28 d’octubre. Pel mig, també caldrà el muntatge dels estands interiors.