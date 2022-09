Operaris d’una empresa contractada per l’Ajuntament de Girona van talar dues palmeres més del parc Central. Tenien patologies i hi havia el perill que caiguessin. Els darrers anys s’han talat sis de les 24 palmeres que hi ha darrera l’Estació Jove. Els sis escocells estan buits perquè no s’hi ha replantat cap arbre.