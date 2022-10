La UdG baixa en el rànquing Time Higher Education World

La Universitat de Girona va començar a participar en el rànquing internacional Times Higher Education World (THE) l’any 2020. Des de llavors s’havia situat entre la posició 601 i 800, però per la classificació de 2023 baixarà posicions fins a situar-se entre la 801 i 1.000. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que aquest any hi han participat 1.799 universitats de 104 països diferents, 137 més que en la passada edició. Per setena edició consecutiva, la universitat d’Oxford és la millor d’aquest rànquing, seguida per la de Harvard. L’últim lloc d’aquest podi l’ocupen les universitats de Cambridge i Stanford, empatades.

El rànquing valora la docència, la recerca, les cites, la transferència de coneixement i la internacionalització Segons detalla el rànquing, la UdG té una puntuació mitjana entre 29,8 i 33,9 sobre 100. En l’apartat internacional és on destaca més el centre gironí, amb una puntuació de 53, la mateixa que en el rànquing de l’any passat. La segueix de prop el de cites, amb 52,8 punts. Aquest apartat, però, ha anat baixant en els últims anys, ja que el 2021 se situava amb 57,8 punts. Una mica més lluny es troba el de transferència de coneixements, amb una puntuació de 39,6, millor que en les últimes classificacions. Finalment, l’apartat de recerca té 21,9 punts -20,1 l’any passat-, mentre que el de docència és el menys valorat baixant dels 19,5 punts l’any passat als 18,9 d’enguany. Aquests àmbits tenen en compte diferents aspectes per aconseguir aquesta valoració global, com enquestes, ràtios, productivitat o activitat internacional. La quinzena d’Espanya Arreu d’Espanya s’han analitzat 59 universitats. La millor és la Universitat de Barcelona, que es troba a la posició nombre 182 del rànquing i és seguida de ben a prop per la Universitat Autònoma de Barcelona, només una posició per sota (183). L’any passat, la Universitat Pompeu Fabra era la millor universitat espanyola, situant-se en la posició nombre 156 del rànquing, però aquest any ha caigut fins a la 186. Fora de Catalunya, la millor és la Universitat de Navarra, que es troba entre la posició 251 i 300. En aquest cas, la UdG se situa en quinzena posició -el 2022 es trobava en l’onzena- en l’àmbit estatal, juntament amb tretze centres acadèmics més. A Catalunya, ocupa la vuitena posició -l’any passat era la sisena- juntament amb la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat de Lleida. Segons aquest rànquing, la UdG té un total de 14.011 estudiants, un centenar més que l’any passat, amb un nombre més elevat de dones (un 57% del total), que d’homes (43%). Per altra banda, el nombre de professors per estudiant continua sent el mateix que l’any passat. Cada docent, de mitjana, té 21,1 alumnes, sent una de les universitats espanyoles amb una mitjana més elevada. Mentrestant, el nombre d’alumnes internacionals creix lleugerament respecte a 2022. Si en el rànquing de l’any passat representaven un 14% de l’alumnat total, aquest any ha pujat al 15%. En aquest cas, la UdG és el quinzè centre universitari amb un percentatge més alt segons aquest rànquing.