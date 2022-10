Si hi ha algun dia que Girona rep una allau de visitants que fa que literalment la ciutat quedi encara més petita és sens dubte l’1 de novembre, la diada de Tots Sants. És la jornada festiva per excel·lència de les fires -sense passar per alt la festivitat del patró- perquè els carrers literalment bullen d’activitat i de riuades de gent que ocupen qualsevol racó i punt de la ciutat.

Per Tots Sants coincideixen a Girona la celebració de diverses fires i mostres al carrer. Concretament, es farà la fira mercat d’artesania i alimentació artesana de Tots Sants. Serà de les 9 del matí fins a les 8 del vespre i les parades estaran situades a la plaça de l’U d’Octubre de 2017. També l’1 de novembre serà el dia de la tradicional fira d’artesans, antiquaris i brocanters. Està organitzada un any més per l’Associació de Veïns i Comerciants de Sant Fèlix. Tots els artesans es reuniran a la plaça de Sant Feliu també de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre. La històrica fira ocuparà el carrer de les Ballesteries. Una altra de les fires per excel·lència és la fira mercat del dibuix i la pintura, tot un referent en el món artístic i que cada any reuneix a desenes i desenes de pintors i creadors. La diada de Tots Sants no seria res tampoc sense aquesta emblemàtica fira que des de sempre ha organitzat la Fundació Llibreria Les Voltes. Les parades dels pintors se situaran a la plaça del Vi, la pujada del Pont de Pedra, la Rambla de la Llibertat i la plaça Catalunya. Altres fires i mercats de les Fires de Sant Narcís serà la fira de l’alimentació artesana que es portarà a terme del 28 d’octubre al 6 de novembre, els laborables i festius de 10 del matí a 9 de la nit i les vigílies de festius de les 10 del matí a les 12 de la nit. Serà a la plaça de la Independència. La fira mercat d’alimentació i artesania serà del 29 d’octubre a l’ 1 de novembre, laborables i festius de les 10 del matí a les 8 del vespre i vigílies de festius de les 10 del matí a les 12 de la nit. En aquest cas les parades ocuparan l’avinguda Ramon Folch, carrer de Berenguer Carnicer i plaça Vicens Vives. El pont de Pedra acollirà del 28 d’octubre al 6 de novembre el mercat de productes artesans, de les 10 del matí a 2/4 de 9 de la nit. Finalment, el mercat d’artesania de la Rambla es portarà a terme del 28 d’octubre al 6 de novembre de les 10 del matí a les 9 de la nit.