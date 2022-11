El pla d’usos de la Devesa, que inclou el reglament per els usos intensius que es fan al parc urbà gironí, caduca a final d’aquest any. Aprovat l’any 2010 preveia una vigència de dotze anys i contempla que «dos anys abans del termini establert per a la revisió del Pla, l’ajuntament encarregarà un projecte per tal d’avaluar la viabilitat de reubicar algun dels diferents usos permanents fora de l’àmbit de la Devesa». Una obligació que l’equip de govern ha incomplert i que genera crítiques per part de l’associació «Amics del Parc de la Devesa de Girona», que ahir van organitzar un debat amb regidors de l’ajuntament en vistes a conèixer els plans de les diferents formacions de cara a les eleccions municipals de l’any vinent.

Des de l’entitat convocant, i també de bona part del públic que ahir van seguir el debat a la Casa de Cultura, van lamentar la falta de neteja, la manca de conservació d’elements patrimonials, i la falta de bancs i papereres. També van advertir que activitats com les atraccions de fires, els dos mercats setmanals (dimarts i dissabte) o l’ocupació que en fa la Fira de Mostres de manera puntual no són compatibles amb la conservació que requereix un parc que té la catalogació de Jardí Artístic i de Bé Cultural d’Interès Nacional. No obstant això, l’única opció que tots els partits presents al debat veuen viable a curt termini és el trasllat del mercat dels dimarts si s’arriba a un acord amb els marxants. Des de l’equip de govern, Martí Terés (Junts) va admetre part d’aquestes mancances i va defensar que Girona destina més de 400.000 euros anuals al manteniment i conservació del parc, una partida que va qualificar de molt important. A més, va anunciar que després de diferents problemes burocràtics, l’any vinent es començarà a executar la primera fase d’un ambiciós pla per millorar l’enllumenat però que l’oposició va considerar insuficient. Per a Lluc Salellas (Guanyem), l’ajuntament ha viscut d’esquena a la Devesa (va recordar que fins fa poc ni apareixia als mapes que l’Oficina de Turisme repartia als turistes) i va lamentar l’oportunitat perduda de no haver plantejat un projecte amb possibilitats de ser finançat pels fons Next Generation. Segons Bea Esporrín (PSC), les activitats que acull la Devesa generen més d’un milió d’euros l’any que haurien de revertir en el propi parc per tenir un finançament adequat. Així mateix, va lamentar la falta de voluntat de diàleg de l’ajuntament davant les propostes plantejades per l’oposició. Maria Àngels Cedacers (ERC) va defensar alguns dels passos fets pel govern municipal, com el trasllat del campament de firaries o la creació de circuits esportius.