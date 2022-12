Aitor Moll posa de relleu l’aposta de Diari de Girona per la informació de proximitat

«Diari de Girona representa el model de diari que ens agrada: implicat amb el territori, amb una clara aposta per la informació de proximitat i que dona veu a tothom que té alguna cosa a dir». Així va arrencar el seu discurs Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, grup editor al qual pertany aquest diari.

Moll va destacar que Prensa Ibérica compta amb 26 capçalares, cinc d’elles a Catalunya: Diari de Girona, El Periódico, Sport, Regió7 i el Setmanari de l’Alt Empordà. En aquest sentit, va destacar que tots els mitjans del grup s’enriqueixen dels altres. «Ens agrada dir que tenim la redacció més gran de l’estat, amb 1.200 periodistes treballant en xarxa».

També va posar de relleu que el grup aposta per premiar iniciatives i persones allà on és present. Va recordar, per exemple, com recentment s’ha entregat el Premi Català de l’Any a John Hoffman (MWC), o el d’Empresa de l’Any a la garrotxina Noel. «A Diari de Girona li faltaven uns premis, i ja són aquí», va afegir abans d’agrair la feina dels set guanyadors en les diferents categories.

De la seva banda, el director de Diari de Girona, Josep Callol, va destacar la voluntat de «ser un mitjà de referència, intentant arribar fins a l’últim racó per trobar una història interessant, per petita que sigui, sovint amagada per algú que no vol que la trobem». També va parlar de com Internet ha capgirat l’ofici de periodista i la dinàmica dels diaris: «Abans teníem tot un dia per pensar com fèiem el diari de l’endemà i ara estem tot el dia oferint un diari que canvia cada minut, mentre decidim què i com posem les notícies a les dues edicions; la digital i la impresa.Tenim dues plataformes i arribem a molta més gent. Arribem a l’instant allà on no ens havíem imaginat mai».

Per al director de Diari de Girona, l’essència del periodisme continua essent la mateixa: «Buscar històries i explicar-les el màxim de bé possible. I ho fem essent molt conscients que cap d’elles agradarà a tothom que les llegeix i que estem sotmesos a la crítica, de la mateixa manera que nosaltres ens posicionem sobre la feina de moltes altres persones».

Callol va agrair la feina de tota la plantilla de diari, dels periodistes, i també de tots aquells professionals que el fan possible com dissenyadors, maquetistes, personal de sistemes i producció, administració, publicitat, subscripcions, rotativa, distribució, venta o màrqueting.

Per acabar, va recordar que l’objectiu dels Premis Diari de Girona és agrair la feina d’aquells que durant tot l’any ens proporcionen notícies i que ho fan exercint bé la seva professió.