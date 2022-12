Del 27 al 30 de desembre el complex esportiu del GEiEG de Sant Narcís acollirà la 38a edició del Lleuresport, «una de les cites més importants de la ciutat en aquestes dates tan assenyalades», comentava el tinent d'alcalde, Quim Ayats. Aquest any, com a novetat, l'esdeveniment comptarà amb espectacles que tancaran la jornada, a partir de les set de la tarda. Els Atrapasomnins, el Mag Raül, la pedagoga Dàmaris Gelabert i Total Circ seran els encarregats de portar a terme aquests actes.

Després dos amb un Lleuresport amb restriccions a causa de la pandèmia, enguany es recuperarà la normalitat. Tot i així, el president del GEiEG explicava que per aquesta edició «ens hem reinventat i hem introduït noves variants per afavorir a les noves tendències». A part dels espectacles per tancar cada una de les jornades, l'esdeveniment també comptarà amb moltes més activitats. En la planta principal de l'edifici hi haurà l'escenari i també un lloc per fer-hi experiments entre els més petits. En el primer pis es duran a terme aquelles activitats amb inflables, així com tallers i manualitats. Per últim, en la planta inferior es faran les activitats esportives i d'aventura, com el minigolf o el futbolí humà. Seran unes activitats amb «accessibilitat per tothom», també deia Cayuela.

Per altra banda, el regidor d'esports, Àdam Bertran apuntava que el Lleuresport té una «programació excepcional», i que està més que «consolidada» després de tantes edicions que emmarquen activitats «esportives, culturals i educatives». El Lleuresport serveix per «complementar tota l'oferta cultural de la programació nadalenca de Girona», sentenciava el regidor.

El preu per una jornada serà de cinc euros pels socis del GEiEG i de set euros pels no socis. A part, es faran diferents descomptes que es poden consultar a través de la pàgina web, on també es podran comprar entrades a partir del 22 de desembre. L'horari d'obertura del recinte serà de les 15:30h a les 20:30h, amb l'espectacle final que començarà a les 19h.