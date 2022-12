L'equip de govern de Girona (Junts i ERC) ha decidit prorrogar el pressupost municipal per l'any 2023. Amb les taxes i els impostos congelats, amb la incertesa del sobrecost de l'energia pels ajuntaments i amb diferents demandes d'ajuda dels consistoris a l'Estat i la Generalitat, el govern gironí considera que el que toca és prorrogar els comptes generals. No descarta que, en funció dels possibles ajuts econòmics que pugui rebre, pugui plantejar un nou pressupost ja cap al mes de març, segons ha apuntat la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas. Abans però, caldrà veure la liquidació del pressupost de l'any 2022 i quin romanent ha quedat que pot ajudar al pressupost del 2023. Per aquest 2022 el pressupost havia estat de 132 milions d'euros.

El pressupost tindrà unes inversions inicials de 16 milions d'euros, dels quals deu milions són dels fons europeus Next Generation. D'aquests destaquen els 1,6 milions per al carril bici entre Girona i Vilablareix, 1,4 milions per la reforma de l'edifici de la central del Molí, 1,2 milions per a la reforma del xalet Soler per convertir-lo en la casa de la tecnologia i 1 milió per comprar dos autobusos elèctrics. A més, hi ha 700.000 euros per millorar la ciberseguretat municipal, 688.000 per rehabilitar l'antic taller de la Marfà per convertir-lo en un espai per al foment del sector hortícola, 668.000, per l'aparcament dissuasiu a Mas Gri o 632.000 euros per l'habilitació del camí fluvial del Ter, a més de projectes per millores en la mobilitat, l'urbanisme, la sostenibilitat o accions per combatre la crisi climàtica, entre d'altres. L'Ajuntament té demanats projectes subvencionats, totalment o de manera parcial, amb els fons europeus, que sumen 20 milions més en inversions pendents però de rebre el vistiplau.

Pel que fa als sis milions d'inversions amb recursos municipals, destaquen els 1,2 milions per l'enllumenat de la Devesa, 1 milió d'euros per obres a la Casa de Cultura o els 648.000 euros per millorar els locals socials i de dinamització veïnal. També hi haurà 500.000 euros per al Pla Girona Verda, així com partides per adquirir locals a diferents barris, per millorar equipaments esportius, escoles i fer camins escolars, pels treballs arqueològics a la Casa Pastors, millores al cementiri vell, fer un espai per a tombes islàmiques, pel projecte d'incubadora de videojocs, ajudes a la creació, i altres modificacions urbanístiques.

“Avui encara no sabem quants diners rebrem de l’Estat i de la Generalitat per ajudar a fer front a les conseqüències de la inflació i als sobrecostos energètics. Davant d’aquesta incertesa, el més raonable és prorrogar per ara el pressupost perquè el que segur que no farem és apujar taxes i impostos a la ciutadania i a les empreses. Vam dir que les congelàvem, i aquesta és una línia vermella per aquest govern. D’altra banda, la prioritat en inversions per aquest 2023 són els projectes lligats als fons Next Generation. Hem fet una gran feina que ha donat com a resultat l’atorgament de molts projectes”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, Mª Àngels Planas.

El fons de contingència, pa a disposar de diners per situacions inesperades, serà de 3,2 miilions.

Les inversions més importants per aquest 2023:

Dins del fons Next Generation

-1,6 milions d’euros per al carril bici entre Girona i Vilablareix i un aparcament segur per a bicicletes

-1,4 milions d’euros per a la reforma de la Central del Molí

-1,2 milions d’euros per a la reforma del Xalet Soler per convertir-lo en la Casa de la Tecnologia

-1 milió d’euros per a l’adquisició de dos busos elèctrics

-700.000 euros per a millorar la ciberseguretat i impulsar la transformació digital

-688.000 euros per a la rehabilitació de l’antic taller de can Marfà per convertir-lo en un espai de foment del sector hortícola

-668.000 euros per a l’aparcament dissuasori de Mas Gri

-636.000 euros per a l’habilitació del camí fluvial del Ter

-522.000 euros per a la renovació de l’enllumenat intel·ligent a l’entorn urbà i natural de Santa Eugènia

-435.000 euros per a noves estacions de Girocleta

-400.000 euros per a la millora de les hortes de Santa Eugènia

-372.000 euros per al parc pilot dels jardins de les Pedreres amb criteris de sostenibilitat

-326.000 euros per a la restauració fluvial i potenciació dels hàbitats autòctons

-310.000 euros per a nous sistemes de reg, ús eficient de l’aigua i reutilització de residus a Santa Eugènia

-293.000 euros per a millorar les voreres de Torre Gironella

-174.000 euros per a la millora de la mobilitat urbana a Santa Eugènia

-120.000 euros per a 24 actuacions per facilitar l’accessibilitat als centres cívics, l’Estació Espai Jove i l’Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

-103.000 euros per a la naturalització dels patis de les escoles de Girona

-72.000 euros per a la modernització dels sistemes d’il·luminació del Teatre Municipal

-62.000 euros per implementar cobertes vegetals en edificis públics

-61.000 euros per a l’adaptació de basses permanents i temporals del canvi climàtic

-50.000 euros per a punts de recàrrega de bicicletes elèctriques a les hortes de SantaEugènia i a l’entorn natural del Ter

Principals Inversions municipals:

-1,2 milions d’euros per a l’enllumenat de la Devesa

-1 milió d’euros per a les obres a la Casa de Cultura

-648.000 euros per a millorar els locals socials i de dinamització veïnal (menjador social de Taialà, sistemes de climatització dels centres cívics de Sant Narcís, Onyar i Ter, centre obert de Sant Narcís, les obres als nous locals adquirits de Montjuïc, Vista Alegre i Eixample...)

-500.000 euros per al Pla Girona Verda que permetrà modernitzar rotondes i zones enjardinades de la ciutat.

-479.000 euros per a l’enllumenat a la ciutat amb LED

-432.000 euros per a l’adquisició d’un local a Vista Alegre

-432.000 euros per a l’adquisició d’un local a l’Eixample

-131.000 euros per a l’adquisició d’un local a Montjuïc

-334.000 euros per a la instal·lació de càmeres de videovigilància

-304.000 euros per a millorar els equipaments esportius (Fontajau, camps de futbol de Torres de Palau, Can Gibert i Pont Major, entre d’altres)

-296.000 euros per a millorar els camins escolars de l’Escola Migdia, FEDAC Sant Narcís i l’Escola Marta Mata

-265.000 euros en ajudes a la creació, recerca, producció, exhibició i acompanyament en projectes artístics i culturals

-223.000 euros per a actuacions de millora en 8 escoles (Dalmau Carles, Àgora, Eiximenis, Montjuïc, Vila-roja, Migdia i Montfalgars)

-185.000 euros per als treballs arqueològics a la Casa Pastors i l’adequació de l’espai com a futur museu

-150.000 euros per a millores estructurals al Cementiri Vell

-100.000 euros per a la reforma d’habitatges adquirits per destinar-los a usos socials

-80.000 euros per al projecte per tenir un espai per a tombes islàmiques al Cementiri Municipal

-70.000 euros per al projecte d’incubadora de videojocs a El Modern

-60.000 euros per a la compra de nous bancs i papereres per al parc de la Devesa

-57.000 euros per al projecte de reforma de La Nau per a la cultura popular a Pont Major

-50.000 euros per a l’ampliació de la zona verda als barris Güell - Devesa i les Pedreres

-58.000 euros per a la substitució per llums LED en semàfors de 14 cruïlles

-18.000 euros per al projecte de reforma del carrer d’Andreu Tuyet Santamaria (Montilivi)